Arabia Saudita, intercettato drone dallo Yemen: un morto per le schegge

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite durante l’intercettazione di un drone nel governatorato di Taif, nel sud-ovest dell’Arabia Saudita, secondo quanto riferito dalla tv di Stato saudita. Si tratta del primo decesso annunciato nel Regno questo mese, da quando gli Houthi, sostenuti dall’Iran e attivi nel vicino Yemen, hanno intensificato i loro attacchi contro l’Arabia Saudita. Il drone era degli Houthi, ha riferito la difesa civile saudita, specificando che a perdere la vita è stato un cittadino yemenita. Due i feriti: un cittadino saudita e un cittadino pakistano.