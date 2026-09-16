Ue, von der Leyen pronuncia il suo discorso sullo Stato dell’Unione davanti al Parlamento europeo

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha pronunciato il suo discorso sullo Stato dell’Unione all’Europarlamento, a Strasburgo. La leader dell’Ue ha aperto con una citazione dello scrittore britannico Charles Dickens: “Era il tempo migliore, era il tempo peggiore”. “È così che Charles Dickens descrive l’Europa ai tempi della Rivoluzione francese. Ed è anche un’efficace descrizione del mondo in cui viviamo. La velocità del cambiamento è incredibile. Le sfide sono eccezionali. Dunque, se guardo all’Europa di oggi, la mia opinione è questa: la nostra Unione è più forte che mai. Ma la nostra Unione può anche apparire più precaria che mai”, ha detto von der Leyen.