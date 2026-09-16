Home > Esteri > Ucraina, Fbi: “La Russia pianifica omicidi mirati in Usa e Paesi Ue che sostengono Kiev” – La diretta

Zelensky: “La Russia ha tentato di colpire per due volte il mio aereo”

I servizi di intelligence della Russia starebbero pianificando di compiere omicidi mirati negli Stati Uniti e nei Paesi europei che sostengono l’Ucraina. Lo hanno dichiarato le autorità federali statunitensi, annunciando di aver sventato un complotto per uccidere un noto dissidente russo che si ritiene viva a Washington.