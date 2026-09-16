Netanyahu: “Togliere la cittadinanza a chi diffama l’Idf”

Benjamin Netanyahu ha annunciato che presenterà due disegni di legge per punire chi diffama soldati dell’Idf all’estero. L’annuncio è stato fatto in un video, citato dal Times of Israel, in cui il premier israeliano ha fatto esplicito riferimento ai registi del film “Naza”, al leader del partito “I Democratici” Yair Golan e all’ex procuratore generale militare Yifat Tomer-Yerushalmi.

Netanyahu ha spiegato che il primo disegno di legge introdurrà la possibilità di revocare la cittadinanza, mentre il secondo aumenterà la somma che potrebbe essere loro richiesta se riconosciuti colpevoli. “Il loro posto non è qui”, ha affermato il leader dello Stato ebraico, aggiungendo che si aspetta che tutti i partiti sionisti sostengano le misure.

A Gaza crolla un edificio, almeno 21 morti

Intanto continua a essere disastrosa la situazione nella Striscia. A Gaza City un palazzo, pesantemente danneggiato nel corso della guerra, è crollato uccidendo almeno 21 persone, tra cui 11 bambini. I feriti sono 45 ma mancano ancora all’appello diverse persone, la maggior parte donne e bimbi, che potrebbero trovarsi sotto le macerie dato che, secondo le stime fornite dalle autorità locali, l’edificio ospitava almeno 100 sfollati.