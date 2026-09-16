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mercoledì 16 settembre 2026

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Migranti, tra Usa e Messico una barriera lunga oltre 1000 km: le foto

Migranti, tra Usa e Messico una barriera lunga oltre 1000 km: le foto
Un insieme di muri, recinzioni e sistemi di sorveglianza elettronica che si estende per circa un terzo dei 3.169 chilometri di confine tra Stati Uniti e Messico (AP Photo/Gregory Bull)
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Un insieme di muri, recinzioni e sistemi di sorveglianza elettronica che si estende per circa un terzo dei 3.169 chilometri di confine tra Stati Uniti e Messico (AP Photo/Gregory Bull)
Un insieme di muri, recinzioni e sistemi di sorveglianza elettronica che si estende per circa un terzo dei 3.169 chilometri di confine tra Stati Uniti e Messico (AP Photo/Gregory Bull)
Un insieme di muri, recinzioni e sistemi di sorveglianza elettronica che si estende per circa un terzo dei 3.169 chilometri di confine tra Stati Uniti e Messico (AP Photo/Gregory Bull)
Un insieme di muri, recinzioni e sistemi di sorveglianza elettronica che si estende per circa un terzo dei 3.169 chilometri di confine tra Stati Uniti e Messico (AP Photo/Gregory Bull)
Un insieme di muri, recinzioni e sistemi di sorveglianza elettronica che si estende per circa un terzo dei 3.169 chilometri di confine tra Stati Uniti e Messico (AP Photo/Gregory Bull)
Un insieme di muri, recinzioni e sistemi di sorveglianza elettronica che si estende per circa un terzo dei 3.169 chilometri di confine tra Stati Uniti e Messico (AP Photo/Gregory Bull)
Un insieme di muri, recinzioni e sistemi di sorveglianza elettronica che si estende per circa un terzo dei 3.169 chilometri di confine tra Stati Uniti e Messico (AP Photo/Gregory Bull)
Un insieme di muri, recinzioni e sistemi di sorveglianza elettronica che si estende per circa un terzo dei 3.169 chilometri di confine tra Stati Uniti e Messico (AP Photo/Gregory Bull)
Un insieme di muri, recinzioni e sistemi di sorveglianza elettronica che si estende per circa un terzo dei 3.169 chilometri di confine tra Stati Uniti e Messico (AP Photo/Gregory Bull)
Un insieme di muri, recinzioni e sistemi di sorveglianza elettronica che si estende per circa un terzo dei 3.169 chilometri di confine tra Stati Uniti e Messico (AP Photo/Gregory Bull)
Un insieme di muri, recinzioni e sistemi di sorveglianza elettronica che si estende per circa un terzo dei 3.169 chilometri di confine tra Stati Uniti e Messico (AP Photo/Gregory Bull)
Un insieme di muri, recinzioni e sistemi di sorveglianza elettronica che si estende per circa un terzo dei 3.169 chilometri di confine tra Stati Uniti e Messico (AP Photo/Gregory Bull)
Un insieme di muri, recinzioni e sistemi di sorveglianza elettronica che si estende per circa un terzo dei 3.169 chilometri di confine tra Stati Uniti e Messico (AP Photo/Gregory Bull)
Un insieme di muri, recinzioni e sistemi di sorveglianza elettronica che si estende per circa un terzo dei 3.169 chilometri di confine tra Stati Uniti e Messico (AP Photo/Gregory Bull)

Una barriera di sicurezza anti-migranti si estende per oltre un terzo del confine tra Usa e Messico, lungo oltre 3mila chilometri. Si tratta di un insieme di muri, recinzioni e altri ostacoli fisici che hanno l’obiettivo di impedire l’immigrazione clandestina negli Stati Uniti, costruiti in tempi diversi e con materiali molto diversi tra loro. La realizzazione della barriera è iniziata nei primi anni ’90 sotto l’amministrazione di George Bush padre, 41° presidente degli Stati Uniti.

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