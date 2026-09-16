Migranti, tra Usa e Messico una barriera lunga oltre 1000 km: le foto

Una barriera di sicurezza anti-migranti si estende per oltre un terzo del confine tra Usa e Messico, lungo oltre 3mila chilometri. Si tratta di un insieme di muri, recinzioni e altri ostacoli fisici che hanno l’obiettivo di impedire l’immigrazione clandestina negli Stati Uniti, costruiti in tempi diversi e con materiali molto diversi tra loro. La realizzazione della barriera è iniziata nei primi anni ’90 sotto l’amministrazione di George Bush padre, 41° presidente degli Stati Uniti.