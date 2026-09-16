Melania Trump in una scuola elementare: le foto della visita alla Mountain View nel Nord Carolina

La First Lady degli Stati Uniti Melania Trump ha visitato, martedì 15 settembre 2026, una scuola elementare nel nord-ovest della Carolina del Nord. La moglie di Donald Trump ha incontrato gli alunni, gli insegnanti e il personale scolastico e ha parlato con loro di come utilizzano la tecnologia in classe. Il suo viaggio nella contea di Ashe, pianificato da tempo, è avvenuto mentre i leader del settore tecnologico e politico discutono su come regolamentare al meglio l’intelligenza artificiale. La First Lady ha visitato la Mountain View Elementary School nella zona rurale di Jefferson, un istituto che pone l’accento sull’uso dell’intelligenza artificiale, della robotica e dell’ingegneria. Melania Trump ha inoltre annunciato che la sua iniziativa «Be Best» contribuirà a fornire a 1.500 studenti della contea di Ashe un abbonamento a StudyFetch, una piattaforma di apprendimento basata sull’intelligenza artificiale, e che la scuola elementare Mountain View e altre scuole del distretto riceveranno 100 kit di sviluppo Jetson Nano — piccoli computer per l’esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale. “Forse uno di voi creerà il prossimo grande robot”, ha detto. “E se lo farete, assicuratevi di portarlo alla Casa Bianca per mostrarmelo”. È il quarto viaggio della First Lady in Carolina del Nord dal 2025. All’inizio del mandato del presidente, lo ha accompagnato a incontrare le famiglie colpite dall’uragano Helene e, successivamente, ha trascorso del tempo con le famiglie dei militari in altre parti dello Stato.