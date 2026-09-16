Kosovo, l’ex presidente Thaci condannato a 25 anni per crimini di guerra

Un tribunale speciale per il Kosovo con sede all’Aia e sostenuto dall’Unione europea ha condannato oggi l’ex presidente del Kosovo Hashim Thaci per quattro capi d’accusa relativi a crimini di guerra commessi durante la guerra per l’indipendenza del Paese dalla Serbia, infliggendogli una pena di 25 anni di carcere. Thaci, 58 anni, che si è dimesso dalla carica quasi sei anni fa per affrontare le accuse, è stato riconosciuto colpevole da un collegio di giudici di omicidio, tortura, trattamento crudele e detenzione arbitraria. Thaci era accusato insieme ad altri tre ex leader dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), che combatterono contro le forze serbe nella guerra del 1998-99. I quattro sono considerati da molti eroi nazionali in Kosovo. Nel fine settimana migliaia di persone hanno manifestato a Pristina, la capitale del Kosovo, in sostegno dei quattro uomini. I manifestanti hanno riempito una piazza centrale della capitale, molti con in mano bandiere albanesi rosse e nere. I ritratti dei quattro ex combattenti dell’Uck sono stati affissi in tutta la città, insieme a un grande orologio digitale che segnava il conto alla rovescia in vista della lettura delle sentenze di questo mercoledì. “Nel nome del popolo, dichiarateli innocenti”, recitava uno striscione.

Ebbe un ruolo nei negoziati di pace. Manifestazioni a Pristina nei giorni scorsi

I procuratori delle Camere specializzate per il Kosovo all’Aia avevano chiesto una pena massima di 45 anni di carcere per Thaci e gli altri imputati, Kadri Veseli, Rexhep Selimi e Jakup Krasniqi. Tutti hanno respinto le accuse. “Per tutta la mia vita sono stato al fianco del popolo del Kosovo, difendendo la libertà, la vita e la dignità. Sono sempre stato guidato dagli ideali occidentali di democrazia, uguaglianza e giustizia”, aveva dichiarato Thaci ai giudici a febbraio, al termine di un processo durato quasi tre anni. Secondo l’accusa, durante la loro militanza nell’Uck i quattro avrebbero preso di mira oppositori politici e civili considerati collaborazionisti e traditori. Thaci deve inoltre affrontare un processo separato per accuse di intimidazione dei testimoni, che inizierà alla fine di questo mese. Da studente, Thaci era rientrato da quello che aveva definito un esilio politico in Svizzera per unirsi alla lotta del Kosovo per l’indipendenza. Durante il conflitto aveva ricevuto il soprannome di ‘Serpente’ per la sua capacità di sfuggire alle forze serbe. Era stato accolto favorevolmente dai leader occidentali, che lo avevano invitato ai negoziati di pace del 1999 in Francia in qualità di direttore politico dell’Uck, e veniva considerato un leader in grado di guidare il Paese verso l’indipendenza. Dopo la guerra, Thaci è salito al potere politico, ma si è dimesso dalla carica di presidente per difendersi davanti al tribunale dell’Aia.