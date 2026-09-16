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mercoledì 16 settembre 2026

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Gaza – Crolla un palazzo danneggiato dai bombardamenti israeliani, almeno 50 bambini sotto le macerie

Gaza – Crolla un palazzo danneggiato dai bombardamenti israeliani, almeno 50 bambini sotto le macerie
Squadre della protezione civile palestinese cercano corpi e sopravvissuti tra le macerie di un edificio crollato che ospitava palestinesi sfollati ed era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti a Gaza (Foto AP/Jehad Alshrafi)
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La tragedia nella notte mentre le persone dormivano

Squadre della protezione civile palestinese cercano corpi e sopravvissuti tra le macerie di un edificio crollato che ospitava palestinesi sfollati ed era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti a Gaza (Foto AP/Jehad Alshrafi)
Squadre della protezione civile palestinese cercano corpi e sopravvissuti tra le macerie di un edificio crollato che ospitava palestinesi sfollati ed era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti a Gaza (Foto AP/Jehad Alshrafi)
Squadre della protezione civile palestinese cercano corpi e sopravvissuti tra le macerie di un edificio crollato che ospitava palestinesi sfollati ed era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti a Gaza (Foto AP/Jehad Alshrafi)
Squadre della protezione civile palestinese cercano corpi e sopravvissuti tra le macerie di un edificio crollato che ospitava palestinesi sfollati ed era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti a Gaza (Foto AP/Jehad Alshrafi)
Squadre della protezione civile palestinese cercano corpi e sopravvissuti tra le macerie di un edificio crollato che ospitava palestinesi sfollati ed era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti a Gaza (Foto AP/Jehad Alshrafi)
Squadre della protezione civile palestinese cercano corpi e sopravvissuti tra le macerie di un edificio crollato che ospitava palestinesi sfollati ed era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti a Gaza (Foto AP/Jehad Alshrafi)
Squadre della protezione civile palestinese cercano corpi e sopravvissuti tra le macerie di un edificio crollato che ospitava palestinesi sfollati ed era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti a Gaza (Foto AP/Jehad Alshrafi)
Squadre della protezione civile palestinese cercano corpi e sopravvissuti tra le macerie di un edificio crollato che ospitava palestinesi sfollati ed era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti a Gaza (Foto AP/Jehad Alshrafi)
Squadre della protezione civile palestinese cercano corpi e sopravvissuti tra le macerie di un edificio crollato che ospitava palestinesi sfollati ed era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti a Gaza (Foto AP/Jehad Alshrafi)
Squadre della protezione civile palestinese cercano corpi e sopravvissuti tra le macerie di un edificio crollato che ospitava palestinesi sfollati ed era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti a Gaza (Foto AP/Jehad Alshrafi)
Squadre della protezione civile palestinese cercano corpi e sopravvissuti tra le macerie di un edificio crollato che ospitava palestinesi sfollati ed era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti a Gaza (Foto AP/Jehad Alshrafi)
Squadre della protezione civile palestinese cercano corpi e sopravvissuti tra le macerie di un edificio crollato che ospitava palestinesi sfollati ed era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti a Gaza (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Decine di palestinesi, tra cui circa 50 bambini, sono intrappolati sotto un edificio crollato a Gaza City. Lo ha riferito una squadra della protezione civile palestinese ad Al Jazeera. Secondo i soccorritori, sono stati recuperati 20 corpi senza vita e 12 persone sono state estratte vive dalle macerie. 14 i feriti. L’edificio è crollato intorno all’una di notte, mentre le persone all’interno dormivano. Non è chiaro cosa abbia causato il crollo dell’edificio che ospitava sfollati e aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.

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