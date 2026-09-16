Gaza – Crolla un palazzo danneggiato dai bombardamenti israeliani, almeno 50 bambini sotto le macerie

Decine di palestinesi, tra cui circa 50 bambini, sono intrappolati sotto un edificio crollato a Gaza City. Lo ha riferito una squadra della protezione civile palestinese ad Al Jazeera. Secondo i soccorritori, sono stati recuperati 20 corpi senza vita e 12 persone sono state estratte vive dalle macerie. 14 i feriti. L’edificio è crollato intorno all’una di notte, mentre le persone all’interno dormivano. Non è chiaro cosa abbia causato il crollo dell’edificio che ospitava sfollati e aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.