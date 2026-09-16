Gaza: crolla edificio di sei piani, almeno 12 i morti. Soccorritori scavano tra le macerie

Almeno 12 persone sono morte a seguito del crollo di un edificio di sei piani avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a ovest di Gaza City quando i residenti dormivano. Lo ha riferito il servizio di soccorso della Protezione Civile palestinese, aggiungendo che almeno 100 altre persone risultano disperse sotto le macerie, tra cui 50 bambini. Non è chiaro cosa abbia causato il crollo dell’edificio, sebbene sia possibile che sia stato colpito in precedenza, compromettendone potenzialmente l’integrità strutturale.