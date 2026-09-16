Casa Bianca, completati gli ultimi ritocchi del nuovo eliporto

Gli operai hanno dato gli ultimi ritocchi al nuovo eliporto del presidente Donald Trump sul Prato Sud della Casa Bianca, adiacente alla sala da ballo che sta cercando di far completare in fretta nonostante le contestazioni legali. Il mese scorso Trump ha elogiato il granito utilizzato per la zona di atterraggio, sostenendo che fosse in grado di resistere a una pressione enorme e che fosse di gran lunga superiore al cemento. il presidente Usa ha insistito sempre più sul fatto che la sala da ballo da 400 milioni di dollari rafforzerà la sicurezza della Casa Bianca e includerà elementi quali la tecnologia anti-drone.