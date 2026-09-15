Ucraina, Zelensky: "Risposte concrete a raid Mosca su infrastrutture energetiche". E pubblica un video

“La Russia continua ad attaccare il nostro settore energetico, la logistica e le infrastrutture critiche. E le nostre risposte sono concrete”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando che “le forze di difesa ucraine hanno ottenuto nuovi risultati riguardo alla raffineria di Syzran. C’è stato anche un attacco a Taganrog contro un impianto di produzione di droni, così come contro un sito di preparazione e lancio di droni nella regione di Oryol. Obiettivi sono stati colpiti anche nel Mar Nero”. Zelensky ha pubblicato anche video. Ieri Trump ha annunciato uno stop agli attacchi agli impianti energetici sia da parte di Kiev che di Mosca. “Ieri gli Stati Uniti hanno anche annunciato una decisione significativa riguardante la VTB Bank russa, una delle banche sistemiche russe, fortemente coinvolta in schemi a sostegno della guerra russa e, in particolare, dei suoi rapporti con il regime iraniano. Tutti questi schemi che ostacolano la pace devono essere smantellati”, ha proseguito. “Ringrazio i nostri partner per questo passo importante. Non c’è alternativa alla fine di questa guerra. E ogni forma di pressione sulla Russia deve creare le giuste condizioni diplomatiche”, ha aggiunto Zelensky.