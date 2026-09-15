Ucraina, Kiev attacca siti energetici in Russia. Zelensky: “Risposte concrete ai raid di Mosca”

Le forze ucraine hanno preso di mira durante la notte la raffineria di petrolio di Syzran, nella regione russa di Samara, e un magazzino appartenente al principale rivenditore online russo Ozon a Taganrog. Lo riporta Kyiv Independent. Secondo il canale Telegram Exilenova diversi incendi sono divampati in vari punti del complesso dopo che il sito è stato colpito da droni ucraini. Il governatore della regione di Samara, Vyacheslav Fedorishchev, ha successivamente dichiarato che oltre 40 droni ucraini sono stati abbattuti sul territorio della regione.

Raid russi sull’Ucraina: un morto e feriti

Le forze russe hanno preso di mira con raid diverse città in Ucraina. E’ di otto feriti il bilancio di un doppio attacco con droni delle forze russe nell’area di un distributore di carburante nel distretto di Holosiivskyi, a Kiev, riferisce il sindaco della capitale, Vitali Klitschko. Un uomo è morto e un’infrastruttura è stata danneggiata a seguito di un attacco di droni russi avvenuto nella città di Zaporizhzhia. Lo riferisce su Telegram il governatore regionale ad interim Mykhailo Semikin, aggiungendo che una donna è invece rimasta ferita. Attaccate poi infrastrutture civili nella regione di Odessa, dichiara su Telegram il governatore regionale Oleh Kiper.

Russia continues to attack our energy sector, regular logistics, and critical infrastructure. And our responses to them for this are tangible. There are new results from the Defense Forces of Ukraine regarding the refinery in Syzran. There was also a strike in Taganrog on a drone… pic.twitter.com/Lu47QcmvuD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2026

Zelensky: “Risposte concrete a raid Mosca su infrastrutture energetiche”

“La Russia continua ad attaccare il nostro settore energetico, la logistica e le infrastrutture critiche. E le nostre risposte sono concrete“, scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando che “le forze di difesa ucraine hanno ottenuto nuovi risultati riguardo alla raffineria di Syzran. C’è stato anche un attacco a Taganrog contro un impianto di produzione di droni, così come contro un sito di preparazione e lancio di droni nella regione di Oryol. Obiettivi sono stati colpiti anche nel Mar Nero”. “Ieri gli Stati Uniti hanno anche annunciato una decisione significativa riguardante la VTB Bank russa, una delle banche sistemiche russe, fortemente coinvolta in schemi a sostegno della guerra russa e, in particolare, dei suoi rapporti con il regime iraniano. Tutti questi schemi che ostacolano la pace devono essere smantellati”, ha proseguito. “Ringrazio i nostri partner per questo passo importante. Non c’è alternativa alla fine di questa guerra. E ogni forma di pressione sulla Russia deve creare le giuste condizioni diplomatiche”, ha aggiunto Zelensky.

Lavrov: “Russia sempre pronta a riprendere negoziati con Kiev”

La Russia è pronta a negoziare sull’Ucraina e non ha mai tentato di ritardare o complicare questo processo, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, citato dalla Tass. “Siamo sempre pronti a negoziare. Non abbiamo mai ritardato questi negoziati né tentato di complicarli”, ha affermato Lavrov, ricordando che “tutti i negoziati che hanno avuto luogo non sono stati interrotti su nostra iniziativa”. “Pertanto, se i nostri colleghi sono pronti, penso che sia assolutamente possibile riprendere i negoziati. Abbiamo qualcosa da dire”, ha aggiunto il ministro, sottolineando che Mosca è pronta a condurre i negoziati sia in formato bilaterale che trilaterale.

Lithuanian soldiers are securing the area where Italian fighter jets during NATO’s Baltic Air Policing Mission shot down a drone, Tuesday, Sept. 15, 2026. (AP Photo)









Lituania, Vilnius: “Drone in nostro spazio aereo abbattuto da caccia italiani”

Un drone entrato nello spazio aereo lituano è stato abbattuto dai caccia della Nato. Lo ha riferito su X il presidente lituano Gitanas Nauseda, ringraziando “il personale alleato per la loro pronta risposta”. “Le Forze Armate lituane e i piloti italiani impegnati nella missione di difesa aerea della Nato hanno dimostrato una risposta rapida e responsabile“, ha dichiarato il ministero della Difesa di Vilnius. “Intorno alle 00:20, i caccia italiani sono decollati da Siauliai e hanno abbattuto un drone identificato nello spazio aereo lituano”, hanno informato le forze armate lituane, “sono stati ritrovati dei detriti e l’area è stata messa in sicurezza”. “Con la Russia che intensifica la sua aggressione contro l’Ucraina, tale prontezza è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della Nato, la Lituania difenderà il suo spazio aereo”, ha aggiunto Nauseda.

Tajani: “Drone in Lituania? Importante far capire che è in grado di difendersi”

“Bisogna vedere intanto da dove partiva” il drone “e se l’obiettivo era un paese della Nato, un paese dell’Unione Europea, oppure se è stato deviato. Comunque l’importante è che ci sia una vigilanza costante delle frontiere e far capire a chiunque che l’Europa e la Nato sono in grado di difendersi da qualsiasi tipo di attacco”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani sull’abbattimento del drone in Lituania, a margine del Forum Annuale dell’Osservatorio Sud-Est Europa a Trieste.

Russia, Tajani: “Dopo fine guerra auspichiamo ripristino relazioni normali”

“Quando finirà il conflitto ci auguriamo tutti che si possa ripristinare le relazioni normali anche con la Federazione russa. Io sono sempre più per l’autonomia energetica del nostro Paese, sono per il nucleare. L’obiettivo è quello di essere sempre più autonomi”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Forum Annuale dell’Osservatorio Sud-Est Europa a Trieste, commentando le parole del ministro Matteo Salvini che ha aperto all’acquisto di gas russo una volta concluso il conflitto. “Quando finirà la guerra nessuno più di noi vuole ripristinare le relazioni con i Paesi. Non siamo in guerra con la Russia, però è importante che la Russia rispetti il diritto internazionale e rinunci all’invasione dell’Ucraina”, ha aggiunto Tajani.

Mosca accusa: “Da elicottero danese azioni provocatorie contro nostra fregata”

La Russia “esaminerà attentamente tutte le circostanze dell’incidente. Tuttavia, non è la prima volta che elicotteri dell’aeronautica danese effettuano manovre pericolose in prossimità di navi militari russe operanti in alto mare e al di fuori delle acque territoriali danesi”. Lo ha dichiarato Vladimir Barbin, ambasciatore russo a Copenaghen, in un comunicato ripreso da Interfax. Secondo il governo danese, una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione contro un elicottero dell’aeronautica di Copenaghen. Secondo i militari, uno dei razzi è passato molto vicino all’elicottero. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente e non si sono registrati danni materiali.