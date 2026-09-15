Stati Uniti, la Camera blocca tentativo di impeachment contro Donald Trump

Negli Stati Uniti, la Camera dei Rappresentanti ha bloccato un’iniziativa democratica volta a mettere sotto impeachment il presidente Donald Trump per la politica aggressiva di espulsioni attuata dalla sua amministrazione. Promossa dal deputato democratico del Texas Al Green, la risoluzione accusava Trump di avere abusato dei propri poteri avviando un giro di vite sull’immigrazione che, all’inizio dell’anno, aveva portato alla morte di diversi civili.

La mozione per accantonare il provvedimento è stata approvata con 232 voti favorevoli e 147 contrari. Diciotto democratici si sono uniti alla quasi totalità dei repubblicani nel votare a favore dell’accantonamento. Quarantasette deputati hanno votato “presente” (astensione), inclusi i vertici del Partito democratico: Hakeem Jeffries, Katherine Clark e Pete Aguilar. I leader democratici hanno spiegato che il loro voto di astensione era dovuto al fatto che i capi d’accusa per l’impeachment erano stati presentati in aula senza alcuna indagine formale, audizione o esame approfondito delle accuse stesse.

Deputato repubblicano presenta procedura di impeachment contro Hegseth

Nel frattempo, il deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie ha presentato una risoluzione per mettere in stato di accusa il segretario alla Difesa Pete Hegseth, accusandolo di avere sfidato il Congresso e di aver proseguito illegalmente la guerra contro l’Iran. L’iniziativa di impeachment ha scarse probabilità di successo in un Congresso a maggioranza repubblicana, ma la risoluzione di Massie, uno dei principali nemici di Donald Trump all’interno del Partito repubblicano, gode di una procedura privilegiata che può imporre un voto dell’intera Camera e costringere i Repubblicani a prendere posizione ufficialmente sulla gestione della guerra contro Teheran da parte di Hegseth.