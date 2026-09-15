Lituania, caccia italiani abbattono un drone entrato nello spazio aereo di Vilnius

Un drone entrato nello spazio aereo della Lituania è stato abbattuto dai caccia della Nato. Lo ha riferito su X il presidente lituano Gitanas Nauseda, ringraziando “il personale alleato per la loro pronta risposta”. “Le Forze Armate lituane e i piloti italiani impegnati nella missione di difesa aerea della Nato hanno dimostrato una risposta rapida e responsabile”, ha dichiarato il ministero della Difesa di Vilnius.

“Intorno alle 00:20, i caccia italiani sono decollati da Siauliai e hanno abbattuto un drone identificato nello spazio aereo lituano”, hanno informato le forze armate lituane, “sono stati ritrovati dei detriti e l’area è stata messa in sicurezza”. “Con la Russia che intensifica la sua aggressione contro l’Ucraina, tale prontezza è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della Nato, la Lituania difenderà il suo spazio aereo”, ha aggiunto Nauseda.

Crosetto conferma

La conferma è arrivata anche dal ministro della Difesa Guido Crosetto. I caccia italiani intervenuti sono due Eurofighter F-2000 della Task Force Air ‘Baltic Thunder III’ dell’Aeronautica Militare. “Gli equipaggi italiani hanno intercettato il velivolo senza pilota, neutralizzandolo nel rispetto delle procedure operative previste dall’Alleanza. Si tratta del secondo episodio, nell’arco di un mese, che vede coinvolti i nostri caccia”, ha fatto sapere Crosetto. “È anche per episodi come questo che la presenza dei nostri militari sul Fianco Est è fondamentale – commenta il ministro – a garanzia della sicurezza collettiva. Oggi, sarò lì al loro fianco per portare la vicinanza del governo e dell’Italia e ringraziarli, a nome degli italiani, del prezioso lavoro che svolgono”.

Dopo la visita di lunedì in Bulgaria, il ministro prosegue oggi la sua missione sul Fianco Est dell’Alleanza atlantica, con tappe in Polonia, Lettonia e Lituania, dove avrà diversi incontri istituzionali e visiterà i contingenti italiani.

Copenaghen: “Razzi di segnalazione da una nave russa”

Nel frattempo arrivano segnali preoccupanti anche dalla Danimarca. Le forze armate di Copenaghen, in un comunicato citato dai media, hanno fatto sapere che una fregata russa ha lanciato dei razzi di segnalazione contro uno degli elicotteri dell’Arma danese mentre si trovava in acque internazionali al largo di Gedser. Il velivolo, si legge, è stato fatto oggetto di tiro durante una regolare attività di ripresa fotografica della fregata e uno dei razzi lanciati è passato a breve distanza. Secondo il ministro della Difesa, non ci sono stati danni né al mezzo né al personale a bordo.