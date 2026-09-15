Cisgiordania, il maestro vetraio Hamzeh Natsheh nella bottega di famiglia. Le immagini dei splendidi suoi lavori

Hamzeh Natsheh è un maestro vetraio che dirige l’azienda di famiglia, Hebron Glass, insieme a suo figlio Hamdi. Residenti nella città palestinese di Hebron, la più grande della Cisgiordania, la famiglia Natsheh realizza una gamma di prodotti in vetro traslucido con onde di colori che ricordano il mare, il cielo e il deserto. Natsheh fa risalire la storia della soffiatura del vetro della sua famiglia alla prima metà del XIX secolo, ma l’artigianato ha radici nella zona che risalgono al 122-330 d.C.

Hebron Glass produce stoviglie, ciotole, brocche e vasi in vetro funzionale, oltre a gioielli e perline. Hamzeh, che ha più di 70 anni, svolge ancora in prima persona il lavoro di soffiaggio del vetro, sebbene si affidi all’aiuto dei familiari, compresi i figli che portano avanti la tradizione di famiglia. La famiglia Natsheh tramanda le competenze del mestiere della lavorazione del vetro da generazioni.