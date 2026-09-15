Cina, le risaie di Lianhe si tingono d’oro: il video

Le risaie terrazzate di Lianhe, nella città di Sanming, nel Fujian, in Cina, sono entrate nella stagione dorata: oltre 10.000 mu, pari a circa 667 ettari, di riso creano onde dorate che si estendono fino all’orizzonte e regalano uno spettacolare paesaggio autunnale. I terrazzamenti raggiungono quasi 900 metri di altitudine, con pendenze comprese tra 15 e 75 gradi. In alcuni punti, i campi contano più di 1.000 livelli di terrazzamento. Nel 2018, la FAO ha riconosciuto le risaie di Lianhe come Sistema del Patrimonio Agricolo di Importanza Globale (GIAHS).