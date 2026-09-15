Caccia italiani abbattono un drone sulla Lituania. Crosetto: “Presenza su fianco est Nato fondamentale”

Resta alta la tensione nei cieli d’Europa. In Lituania, nella notte fra lunedì e martedì, due caccia italiani impegnati nella missione di difesa aerea della Nato hanno abbattuto un drone entrato nella spazio aereo del paese. Il ministro della Difesa di Vilnius, Robertas Kaunas, ha fatto sapere che durante le ricerche sul luogo dell’abbattimento del velivolo senza pilota è stato rivenuto “un ordigno esplosivo” che è stato poi “disinnescato dagli artificieri“.

“È anche per episodi come questo che la presenza dei nostri militari sul Fianco Est è fondamentale a garanzia della sicurezza collettiva”, ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto. L’incidente accaduto nel paese baltico non è il solo accaduto nelle ultime ore. Una fregata russa infatti ha lanciato dei razzi di segnalazione contro un elicottero delle Forze armate danesi mentre si trovava in acque internazionali al largo di Gedser. Uno dei razzi è passato a breve distanza dal velivolo. L’ambasciatore russo in Danimarca ha parlato di “azioni provocatorie” da parte dell’elicottero di Copenaghen nei confronti della nave. La Nato, dal canto suo, ha definito l’accaduto “l’ennesima azione sconsiderata da parte della Russia, volta a intimidire gli Alleati”.

Ucraina-Russia, scambio di accuse reciproche sugli ultimi raid

Proseguono poi le accuse a distanza in merito al raid effettuato domenica dalla Russia su un convoglio ferroviario a poche centinaia di metri dal checkpoint di Yagodin, al confine fra Ucraina e Polonia.

Mosca ha diffuso il video di un altro raid simile spiegando che gli attacchi ai valichi di frontiera ucraini “interrompono le linee di rifornimento terrestri per gli aiuti militari stranieri nell’area dei principali snodi di trasporto e logistica delle Forze Armate” di Kiev. Nikolay Patrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, ha poi risposto alle dichiarazioni del ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski sulla superiorità militare di Varsavia su Mosca. “Se la Polonia dovesse intervenire militarmente contro la Russia, il nostro Paese utilizzerà tutto il suo arsenale e lo Stato polacco cesserà di esistere entro due o tre giorni”, ha dichiarato in maniera lapidaria.

Fra Ucraina e Russia, nonostante gli annunci del presidente americano Donald Trump, proseguono gli attacchi alle infrastrutture critiche. Il Cremlino ha parlato di “buona idea” da parte del tycoon, ma al momento non si registrano segnali di stop agli attacchi sugli impianti energetici.

Mosca infine ha effettuato un’incursione pure nella politica italiana. L’ambasciatore russo a Roma, Alexei Paramonov, ha infatti commentato l’incontro avvenuto a Milano fra il leader della Lega, Matteo Salvini, e i rappresentanti delle aziende italiane che continuano a operare in Russia. Il rappresentante diplomatico russo ha definito l’incontro “l’incipit di un ritorno dell’establishment italiano al realismo, al pragmatismo e al buonsenso”.