Usa, una gru in un cantiere a Miami crolla su un container con due operai all’interno

Quattro persone sono rimaste ferite nel crollo di una gru avvenuto lunedì mattina in un cantiere nel quartiere di Brickell, a Miami. L’incidente si è verificato poco dopo le 8. La gru ha colpito un’auto, che ha preso fuoco, e un container con due operai all’interno. La conducente è riuscita a uscire dal veicolo prima che venisse travolto ed è stata ricoverata con ferite lievi. Anche i due operai rimasti intrappolati nel container e l’operatore della gru, riuscito a saltare fuori durante il ribaltamento, sono stati trasportati in ospedale con ferite lievi. Non ci sono state vittime. Tutti gli altri lavoratori del cantiere sono stati rintracciati. Le autorità stanno indagando sulle cause del crollo della gru, utilizzata per conficcare pali nel terreno.