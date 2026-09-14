Ucraina, Kallas: “L’attacco russo al treno in Polonia è un messaggio per l’Occidente” – La diretta

L’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas avverte: “Credo che l’obiettivo fosse chiaramente quello di spaventare i paesi occidentali, dissuadendoli dal sostenere l’Ucraina o dal recarvisi per manifestare solidarietà. Si trattava, inequivocabilmente, di un messaggio rivolto al mondo occidentale”.”Il personale militare russo sta svolgendo operazioni in tutta l’Ucraina e continuerà a farlo. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax, commentando le affermazioni di Ucraina e Ue sul caso
Punti chiave
- Germania: procura federale incrimina presunta spia russa
- Tajani: "Non credo ad attacchi diretti della Russia alla Ue"
- Berlino: "Attacchi russi ai treni mostrano nuova escalation"
- Cremlino: "Attacco treno? Operazioni su territorio ucraino continueranno"
- Kallas: "Attacco russo a treno messaggio per Occidente"
La Procura federale tedesca ha incriminato una cittadina tedesca e ucraina, Ilona W., con l’accusa di aver svolto attività di spionaggio per conto di un servizio segreto di una potenza straniera. L’atto d’accusa è stato depositato il 7 settembre davanti alla sezione per la sicurezza dello Stato del Tribunale regionale superiore di Berlino. Secondo la Procura federale, Ilona W. gestiva a Berlino un’agenzia di marketing ed era inoltre presidente di un’associazione di lobbying, attività che le avevano consentito di costruire una rete di contatti anche negli ambienti militari e politici. Al più tardi dall’ottobre 2023 avrebbe mantenuto contatti con un dipendente a tempo pieno dei servizi segreti russi presso l’ambasciata di Mosca a Berlino. Per anni, secondo l’accusa, la donna avrebbe fornito all’agente informazioni su eventi di alto livello, consentendogli in alcuni casi di parteciparvi sotto falso nome. L’obiettivo sarebbe stato permettergli di costruire una propria rete di contatti per finalità di intelligence. La stessa Ilona W. avrebbe partecipato ad alcuni degli eventi per individuare contatti e potenziali obiettivi. La donna avrebbe inoltre tentato di coinvolgere persone del ministero della Difesa tedesco e dell’industria degli armamenti e, su incarico del suo contatto russo, avrebbe cercato di ottenere informazioni sulla politica di difesa tedesca e sull’industria della difesa, anche alla luce della guerra tra Russia e ucraina. Ilona W. era stata arrestata il 21 gennaio 2026 e si trova tuttora in custodia cautelare.
“Esprimerei la stessa posizione di Emma Bonino: bisogna difendere l’Europa, bisogna difendere l’Ucraina, bisogna fare in modo che le autocrazie non prevalgano sulle democrazie. Quello che mi preoccupa di più della Russia è la guerra ibrida. Non sono solo queste iniziative di tipo militare che puntano a provocare o a dividere gli alleati a proposito dell’Ucraina. Non credo a una minaccia diretta, alla voglia della Russia di fare una guerra, però la guerra la sta facendo ibrida”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell’omaggio alla camera ardente di Emma Bonino, in merito all’attacco al treno da Kiev alla Polonia. ”Ripeto, il tentativo di condizionare il voto in Europa c’è. Non è un caso che Afd abbia avuto il sostegno della Federazione Russa dopo il risultato che ha avuto in Sassonia. Queste forze che sono così amiche della Russia, guarda caso, chiedono la secessione dell’Alto Adige dall’Italia. Questa è la dice molto lunga su chi sono queste persone che sono sostenute dalla Federazione Russa. È giusto, per difendere anche la nostra integrità, difendere il principio che è quello del diritto internazionale e difendere l’Ucraina. Emma Bonino credo che l’abbia pensata sempre così anche lei”.
Gli attacchi russi contro le infrastrutture ferroviarie ucraine mostrano “un’ulteriore dinamica di escalation” da parte di Mosca. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Meyer in conferenza stampa, sottolineando che la Russia ha preso di mira “ripetutamente e massicciamente” la rete ferroviaria Ucraina dall’inizio della sua guerra di aggressione. “Abbiamo nuovamente visto attacchi che hanno colpito anche le infrastrutture ferroviarie”, ha detto il portavoce. “Questo dimostra naturalmente che la Russia ha attaccato ripetutamente e in modo mirato e massiccio la rete ferroviaria Ucraina dall’inizio di questa guerra di aggressione”. Berlino, ha aggiunto, vede in questi attacchi “un’ulteriore dinamica di escalation nella quale la Russia si trova evidentemente anche in questo momento”. Il portavoce non ha fornito informazioni sugli spostamenti dei funzionari governativi tedeschi. Alla domanda se gli attacchi russi rendano più rischiosi i viaggi dei rappresentanti del governo tedesco in Ucraina, ha sottolineato che per tutti gli spostamenti che riguardano il governo federale vengono adottate “le massime precauzioni e i più elevati standard di sicurezza”, una linea che sarà mantenuta anche in futuro.
Il personale militare russo sta svolgendo operazioni in tutta l’Ucraina e continuerà a farlo. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax, commentando le affermazioni di Ucraina e Ue in merito all’ attacco con droni avvenuto nei pressi del confine polacco-ucraino nel quale è stato colpito anche un treno. “Se ho capito bene, si tratta di territorio ucraino. I nostri militari stanno svolgendo le loro missioni in tutta l’Ucraina e continuano a farlo”, precisa.
“Credo che l’obiettivo fosse chiaramente quello di spaventare i paesi occidentali, dissuadendoli dal sostenere l’Ucraina o dal recarvisi per manifestare solidarietà. Si trattava, inequivocabilmente, di un messaggio rivolto al mondo occidentale”. Lo dice l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas in merito al raid russo al treno al confine fra Ucraina e Polonia all’European Artic Summit. “Ritengo – aggiunge – che la questione, per noi, sia capire quale lezione trarre da quel messaggio: credo che dovremmo agire esattamente al contrario. Dobbiamo dimostrare di essere al fianco dell’Ucraina e di non lasciarci intimidire; altrimenti, la Russia otterrebbe ciò che vuole, ovvero la sottomissione dell’Ucraina. E, come ho già detto più volte, questo non è il loro obiettivo finale: le loro mire vanno ben oltre, quindi dobbiamo mantenere una posizione ferma”.