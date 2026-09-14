Ucraina, Kallas: “L’attacco russo al treno in Polonia è un messaggio per l’Occidente” – La diretta

L’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas avverte: “Credo che l’obiettivo fosse chiaramente quello di spaventare i paesi occidentali, dissuadendoli dal sostenere l’Ucraina o dal recarvisi per manifestare solidarietà. Si trattava, inequivocabilmente, di un messaggio rivolto al mondo occidentale”.”Il personale militare russo sta svolgendo operazioni in tutta l’Ucraina e continuerà a farlo. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax, commentando le affermazioni di Ucraina e Ue sul caso