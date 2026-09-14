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lunedì 14 settembre 2026

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Ucraina, drone russo colpisce il treno vicino al confine polacco: la fuga dei passeggeri

LaPresse
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Un video mostra il momento in cui un drone russo colpisce un treno alla stazione ucraina di Yahodyn, vicino al confine con la Polonia. Nelle immagini i passeggeri corrono lungo la banchina dopo l’esplosione. Secondo la compagnia ferroviaria statale ucraina, il convoglio diplomatico con a bordo l’ex premier britannico Boris Johnson, l’ex premier svedese Carl Bildt e diversi consiglieri per la sicurezza europei, tra cui il consigliere diplomatico di Giorgia Meloni Fabrizio Saggio, aveva lasciato la stazione in anticipo rispetto all’orario previsto. Un altro convoglio, con a bordo anche l’ex direttore della Cia David Petraeus, si trovava nella stazione al momento dell’attacco.