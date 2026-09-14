Siria: l’addestramento delle combattenti curde delle YPJ nel nord-est del Paese

L’addestramento delle Unità di Protezione delle Donne curde (YPJ) nella campagna di Derik, nota anche come al-Malikiyah, nel nord-est della Siria. Le Forze Democratiche Siriane (SDF), guidate dai curdi, hanno annunciato venerdì un nuovo accordo con il governo centrale di Damasco volto a stabilizzare il cessate il fuoco che ha posto fine a settimane di combattimenti e a definire le misure per l’integrazione delle due parti.