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lunedì 14 settembre 2026

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Siria: l’addestramento delle combattenti curde delle YPJ nel nord-est del Paese

Siria: l’addestramento delle combattenti curde delle YPJ nel nord-est del Paese
Combattenti delle Unità di Protezione delle Donne curde (YPJ) durante l’addestramento militare nelle campagne di Derik nel nord-est della Siria (Foto AP/Baderkhan Ahmad)
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Combattenti delle Unità di Protezione delle Donne curde (YPJ) durante l’addestramento militare nelle campagne di Derik nel nord-est della Siria (Foto AP/Baderkhan Ahmad)
Combattenti delle Unità di Protezione delle Donne curde (YPJ) durante l’addestramento militare nelle campagne di Derik nel nord-est della Siria (Foto AP/Baderkhan Ahmad)
Combattenti delle Unità di Protezione delle Donne curde (YPJ) durante l’addestramento militare nelle campagne di Derik nel nord-est della Siria (Foto AP/Baderkhan Ahmad)
Combattenti delle Unità di Protezione delle Donne curde (YPJ) durante l’addestramento militare nelle campagne di Derik nel nord-est della Siria (Foto AP/Baderkhan Ahmad)
Combattenti delle Unità di Protezione delle Donne curde (YPJ) durante l’addestramento militare nelle campagne di Derik nel nord-est della Siria (Foto AP/Baderkhan Ahmad)
Combattenti delle Unità di Protezione delle Donne curde (YPJ) durante l’addestramento militare nelle campagne di Derik nel nord-est della Siria (Foto AP/Baderkhan Ahmad)
Combattenti delle Unità di Protezione delle Donne curde (YPJ) durante l’addestramento militare nelle campagne di Derik nel nord-est della Siria (Foto AP/Baderkhan Ahmad)

L’addestramento delle Unità di Protezione delle Donne curde (YPJ) nella campagna di Derik, nota anche come al-Malikiyah, nel nord-est della Siria. Le Forze Democratiche Siriane (SDF), guidate dai curdi, hanno annunciato venerdì un nuovo accordo con il governo centrale di Damasco volto a stabilizzare il cessate il fuoco che ha posto fine a settimane di combattimenti e a definire le misure per l’integrazione delle due parti.

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