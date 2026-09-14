‘Naza’, Idf: “Nel documentario calunnie e distorsione della realtà”

Il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane il tenente generale Eyal Zamir, ha dichiarato di aver incaricato il responsabile legale dell’esercito di valutare la possibilità di intraprendere azioni legali contro il documentario ‘Naza’ e le persone coinvolte nella sua realizzazione, e ha inoltre ordinato un’indagine sulla fuga di notizie relative a materiale classificato utilizzato nella sua produzione. Secondo Zamir il documentario “non è un tentativo di accertare la verità” ma si basa su “calunnie, una deliberata distorsione della realtà e false e gravi accuse contro soldati e comandanti delle Idf”. “Non permetteremo che i soldati delle Forze di Difesa Israeliane vengano trasformati in bersagli attraverso menzogne e calunnie di sangue”, ha aggiunto. “Di fronte a un simile tentativo, dobbiamo agire con risolutezza, utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione: legali, di comando e di diplomazia pubblica”, ha concluso.

(AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Il ministro della Cultura minaccia revoca cittadinanza per registi

In precedenza il ministro della Cultura israeliano, Miki Zohar, aveva annunciato su social media di voler agire per “revocare la cittadinanza” ai registi Yuval Abraham e Rachel Szor. Il ministro aveva definito la vittoria da parte del documentario del Premio Speciale della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia come “sconvolgente”. “E’ proprio per questo motivo che ho promosso l’importante riforma del cinema, affinché i cittadini israeliani non debbano più pagare di tasca propria per il danno arrecato ai soldati delle Forze di Difesa Israeliane e allo Stato di Israele”, aveva aggiunto.

Il film premiato a Venezia denuncia “uccisioni di massa”

Nella pellicola, prodotta dal quotidiano britannico ‘The Guardian’, premiata con il Premio Speciale della giuria all’83esima Mostra del Cinema di Venezia, i registi israeliani, Yuval Abraham e Rachel Szor, già premi Oscar per ‘No Other Land’, hanno intervistato in forma anonima e con le voci camuffate 24 tra soldati israeliani e membri dei servizi di sicurezza interni, sulle strategia adottate dall’Idf a Gaza. Al centro del documentario la classificazione delle potenziali vittime civili dei raid. Dalle testimonianze emergerebbe l’intenzionalità da parte dell’esercito dello Stato ebraico nell’uccisione di civili negli attacchi contro Hamas nella Striscia.