Iran, media Teheran: gli Usa hanno bloccato il viaggio a Vienna del capo del programma nucleare

L’Austria ha negato l’ingresso a Mohammad Eslami, capo del programma nucleare iraniano, impedendogli di intervenire alla conferenza generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) a Vienna, in seguito alle pressioni dell’amministrazione Trump. Lo riporta l’agenzia Mehr. Eslami, vicepresidente dell’Iran per gli affari nucleari e capo dell’Organizzazione per l’energia atomica dell’Iran (Aeoi), avrebbe dovuto parlare alla conferenza oggi, secondo quanto riferito da un funzionario statunitense citato da Bloomberg. Il funzionario ha dichiarato che l’Austria ha negato la deroga alle sanzioni richiesta dall’Onu – che avrebbe consentito a Eslami di entrare nel Paese – accogliendo così le sollecitazioni degli Stati Uniti. È possibile che a intervenire all’assemblea, più avanti nella settimana, sia un rappresentante iraniano di rango inferiore. La decisione giunge a pochi giorni dalla segnalazione, da parte dell’Aiea, di attività di costruzione presso il sito iraniano di Pickaxe Mountain, che ha attirato nuovamente l’attenzione di Washington.

L’ente radiotelevisivo iraniana (Ibrc) ha riferito questa mattina che Mohammad Eslami e la sua delegazione erano partiti sabato con un volo di linea alla volta di Vienna, ma sono stati bloccati durante il tragitto e non hanno raggiunto la destinazione. L’ente radiotelevisivo iraniano ha attribuito l’accaduto a un “sabotaggio americano e alla complicità di alcuni Paesi”, aggiungendo che Eslami ha fatto ritorno a Teheran lo stesso giorno.

Usa pronti a negoziare su nucleare, resta nodo Hormuz

L’amministrazione Trump vuole che futuri negoziati con Teheran si concentrino sul programma nucleare iraniano piuttosto che sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Lo riferisce la Cnn, citando tre fonti informate. Un funzionario statunitense ha dichiarato alla Cnn che l’attuale posizione di Washington è quella di negoziare con l’Iran esclusivamente sul dossier nucleare, mentre Teheran ha fatto sapere agli attori regionali che sarebbe disposta ad avviare colloqui sul nucleare una volta risolta la controversia sullo stretto, compresa la revoca del blocco statunitense. L’Oman sta lavorando a un accordo regionale per la riapertura della via navigabile, ma la questione delle eventuali tariffe per il traffico delle petroliere rimane un punto di forte attrito. La Cnn ha riferito che negli ultimi mesi si è attenuata l’opposizione di alcuni funzionari del Golfo e europei nei confronti di nuovi accordi. Secondo l’emittente Usa, i funzionari statunitensi hanno esaminato le proposte dell’Oman ma non hanno pubblicamente avallato il quadro di riferimento. I funzionari americani affermano che le forze statunitensi hanno attualmente il predominio militare nello stretto, sebbene permangano dubbi su per quanto tempo Washington possa sostenere la portata delle proprie operazioni di scorta.