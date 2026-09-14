Indonesia, il fumo degli incendi ammanta la città di Pontianak

In Indonesia, il denso fumo degli incendi boschivi che negli ultimi giorni hanno colpito la provincia del Kalimantan Occidentale sta causando disagi ai voli aerei a causa della ridottissima visibilità. Il fumo impregna l’aria e ammanta la città di Pontianak, avvolta in una fitta foschia bianca e giallastra. L’intensificarsi del fenomeno meteorologico El Niño e una stagione secca prolungata aggravano l’impatto dei roghi; le operazioni antincendio proseguono con difficoltà.

Il fumo si è spinto fino alle Filippine, a oltre 800 chilometri di distanza, e ha superato la soglia di emergenza per l’inquinamento atmosferico in Malesia, costringendo le autorità a dichiarare lo stato di emergenza la scorsa settimana nella parte malese della città di Boa, nello stato del Sarawak, la parte malese del Borneo.

L’inquinamento atmosferico ha colpito anche diverse zone dell’isola indonesiana di Sumatra, costringendo le scuole a sospendere le attività didattiche.