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lunedì 14 settembre 2026

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India, al via il Ganesh Chaturthi: strade invase dalle statue della divinità dalla testa di elefante

LaPresse
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In tutta l’India sono iniziate le celebrazioni del Ganesh Chaturthi, la festa induista che celebra la nascita di Ganesha, dio della saggezza e della prosperità e venerato come colui che rimuove gli ostacoli. A Mumbai e Hyderabad famiglie e comunità hanno affollato i mercati per acquistare statue, fiori, dolci e offerte religiose. Le immagini di Ganesha, dalle piccole statuette destinate alle abitazioni fino ai grandi idoli trasportati sui camion, hanno riempito le strade delle due città. A Hyderabad, nel quartiere di Khairatabad, è stata installata una statua a cinque facce alta 21 metri, attorno alla quale i fedeli si sono riuniti per pregare, ballare e celebrare al ritmo dei tamburi. A Mumbai, invece, le famiglie hanno portato le statue nelle proprie case mentre le comunità decoravano i tradizionali pandal, accompagnando i festeggiamenti con canti e musica. Le celebrazioni culmineranno con coloratissime processioni durante le quali le statue di Ganesha verranno immerse nei corsi d’acqua.