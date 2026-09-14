India, al via il Ganesh Chaturthi: strade invase dalle statue della divinità dalla testa di elefante

In tutta l’India sono iniziate le celebrazioni del Ganesh Chaturthi, la festa induista che celebra la nascita di Ganesha, dio della saggezza e della prosperità e venerato come colui che rimuove gli ostacoli. A Mumbai e Hyderabad famiglie e comunità hanno affollato i mercati per acquistare statue, fiori, dolci e offerte religiose. Le immagini di Ganesha, dalle piccole statuette destinate alle abitazioni fino ai grandi idoli trasportati sui camion, hanno riempito le strade delle due città. A Hyderabad, nel quartiere di Khairatabad, è stata installata una statua a cinque facce alta 21 metri, attorno alla quale i fedeli si sono riuniti per pregare, ballare e celebrare al ritmo dei tamburi. A Mumbai, invece, le famiglie hanno portato le statue nelle proprie case mentre le comunità decoravano i tradizionali pandal, accompagnando i festeggiamenti con canti e musica. Le celebrazioni culmineranno con coloratissime processioni durante le quali le statue di Ganesha verranno immerse nei corsi d’acqua.