IA, Trump contro i colossi del web: “Non va fermata, porterà più benefici che danni”

Sui potenziali rischi dell’intelligenza artificiale “non sto minimizzando“, ma l’IA “porterà più benefici che danni, e di gran lunga”. Così il presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti durante il volo di ritorno a Washington dall’Irlanda, ribadendo l’importanza di vincere “la sfida dell’IA”. In precedenza Trump aveva parlato di “forze negative” che vogliono rallentare i progressi sull’IA. “Possiamo introdurre delle tutele, possiamo fare questo e quello, ma credo che ci siano molte forze negative che sollevano la questione… quando non dovrebbero farlo, e parlano di cose che non accadranno“, aveva detto Trump, riferendosi a quanti in questi giorni hanno lanciato l’allarme su possibili rischi esistenziali per l’umanità derivanti dall’intelligenza artificiale.