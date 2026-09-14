Arabia Saudita, le immagini satellitari dell'importante oleodotto danneggiato da un attacco

Un oleodotto strategico dell’Arabia Saudita resterà in gran parte fuori servizio per settimane dopo l’attacco subito la scorsa settimana. A riferirlo sono due funzionari regionali, secondo cui le riparazioni potrebbero richiedere tra le tre e le cinque settimane. La linea Est-Ovest, lunga circa 1.200 chilometri, attraversa il regno dal Golfo alla costa del Mar Rosso e consente a Riad di esportare il greggio evitando lo Stretto di Hormuz, dove gli attacchi iraniani hanno paralizzato il traffico marittimo.

L’oleodotto, gestito da Aramco, ha una capacità complessiva di sette milioni di barili al giorno. L’attacco, attribuito dall’Arabia Saudita a droni di milizie irachene sostenute dall’Iran, ha portato alla chiusura della linea giovedì. Secondo uno dei funzionari, l’oleodotto potrebbe comunque tornare a operare parzialmente mentre proseguono i lavori, anche se un importante impianto di pompaggio necessita di riparazioni. Le autorità saudite non hanno ancora fornito una stima ufficiale sui tempi.