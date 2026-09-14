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lunedì 14 settembre 2026

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AfD vola nei sondaggi in Germania, trema la coalizione al governo

AfD vola nei sondaggi in Germania, trema la coalizione al governo
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Il partito di estrema destra al 30% con la Cdu del cancelliere Merz ferma al 20%

L’AfD raggiunge il 30% nelle intenzioni di voto a livello nazionale e stacca per la prima volta di dieci punti la Cdu-Csu, ferma al 20%. È quanto emerge da un nuovo sondaggio dell’istituto Gms, secondo cui l’Unione registra il dato più basso mai rilevato dall’istituto, mentre l’AfD, dopo l’exploit alle regionali in Sassonia-Anhalt, raggiunge il suo massimo storico. Rispetto alla precedente rilevazione di metà luglio, Cdu-Csu perdono tre punti percentuali, mentre l’AfD ne guadagna due. I Verdi salgono di un punto al 14%, così come la Linke, all’11%. La Spd resta stabile all’11%. Fdp e Bsw sono invece sotto la soglia del 5%. Con questi valori, la maggioranza Cdu-Cus e Spd non avrebbe più i numeri per governare. Il risultato conferma inoltre il forte vantaggio dell’AfD rispetto alla Union: nelle elezioni federali del febbraio 2025, Cdu/Csu aveva ottenuto il 28,5% e l’AfD il 20,8%.

Crollo dei consensi per Merz

Secondo un’altra rilevazione, condotta da Insa, il 78% degli intervistati ritiene che Friedrich Merz non sia più il cancelliere giusto per la Germania. Solo il 14% risponde invece di sì, mentre l’8% non indica una preferenza. Anche tra gli elettori di Cdu e Csu prevale il giudizio negativo: il 58% non considera più Merz il cancelliere giusto, contro il 36% che lo sostiene. Sul futuro politico di Merz peseranno anche le elezioni del 20 settembre in Meclemburgo-Pomerania Anteriore e a Berlino. Dopo il risultato negativo della Cdu in Sassonia-Anhalt, nuove sconfitte potrebbero aumentare le tensioni interne all’Unione e alimentare il dibattito su una possibile sostituzione del cancelliere. Tra i nomi ipotizzati figurano il presidente del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wuest e il governatore della Baviera Markus Soeder. 

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