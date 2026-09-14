Abascal (Vox):  “Meloni è per noi un punto di riferimento”

Il leader di Vox Santiago Abascal ha rilasciato un’intervista al programma Quarta Repubblica che andrà in onda lunedì sera su Rete4. “Giorgia Meloni resta per noi un punto di riferimento, riscontriamo una convergenza totale con lei così come con altre forze europee su temi come immigrazione, società e politiche economiche, siamo molto orgogliosi di questa alleanza con la presidente del Consiglio e con Fratelli d’Italia”, ha detto l’esponente di punta del partito di estrema destra spagnolo. “Giorgia Meloni ha avuto più fortuna di noi, essendo riuscita a diventare la candidata più votata dagli italiani e a guidare il governo, noi ancora non ci siamo riusciti, vedremo in futuro”, ha aggiunto Abascal.

“In Spagna chiudere frontiere e remigrazione per chi non lavora“

Ora in Spagna “è necessario chiudere le frontiere e avviare un processo di rimpatri, di deportazione per chi commette reati e di remigrazione per chi vive in Spagna senza lavorare gravando sul sacrificio dei lavoratori spagnoli”, ha detto Abascal. “La Spagna non ha bisogno di ulteriore migrazione”, ha sostenuto Abascal affermando che i dati macroeconomici forniti dal governo di Pedro Sanchez, di cui, ha detto, la sua formazione politica “non si fida”, “possono sembrare positivi” ma che “la realtà sta peggiorando, con il carrello della spesa sempre più caro, gli spagnoli che fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese”. “Negli ultimi 5 anni il governo ha permesso l’ingresso a 5 milioni di persone, ha avviato processi di regolarizzazione di massa che sono alla base di un processo di invasione migratoria permanente, tutto ciò è insostenibile per la Spagna e porta al collasso dei servizi pubblici”, in cui viene data assistenza “prima agli stranieri che agli spagnoli”, ha affermato Abascal.

“A Ceuta un’invasione e il governo non l’ha impedita”

A Ceuta “non siamo di fronte a una questione migratoria ma a un’invasione migratoria del nostro territorio, e la cosa più grave è che il governo spagnolo lo sapeva”, “ci sono rapporti anche dell’intelligence che attestano come il governo fosse al corrente” di quanto sarebbe accaduto e “non lo abbia impedito e per questo lo accusiamo di tradimento”, ha proseguito Abascal. “Ci troviamo di fronte a una guerra ibrida da parte del Marocco che da molto tempo rivendica le città di Ceuta e Melilla, nonché le Canarie, e usa la pressione migratoria per destabilizzarle. E’ impossibile che in una nazione come il Marocco dove tutto è controllato dal regime, 100mila persone si spostino senza che il regime controlli” questo flusso, “sappiamo che la polizia marocchina ha permesso a queste persone di entrare in Spagna”, ha sostenuto Abascal.