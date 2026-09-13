Ucraina, Kushner sui negoziati: “Accordo vicino se Kiev accetta cessione dei territori” – La diretta

Jared Kushner, ha affermato che il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina rimane il rifiuto di Kiev di cedere i territori rivendicati da Vladimir Putin. Lo riporta la Pravda ucraina. Secondo l’inviato speciale degli Usa, Washington ha già redatto la maggior parte di un potenziale accordo di pace. Tuttavia, la questione territoriale sta bloccando l’accordo, poiché l’Ucraina si rifiuta di accettare le richieste dello stato aggressore. “Il presidente Putin ha tracciato una linea che delinea ciò che vuole ottenere. Se l’Ucraina accettasse di ritirarsi fino a quella linea, il resto dell’accordo sarebbe già concluso. Ma l’Ucraina al momento non è disposta a farlo. E il nostro compito, in qualità di mediatori, è quello di trovare una soluzione creativa che non sia in conflitto con i desideri dell’Ucraina, che contribuisca al raggiungimento dell’obiettivo e che, al contempo, incoraggi la Russia a porre fine al conflitto in modo tale da consentire a entrambe le parti di guardare avanti all’interno di un quadro che impedisca il ripetersi di una situazione simile”, ha dichiarato Kushner.
Punti chiave
- Kiev: la Russia attacca la rete ferroviaria
- Raid Kiev in regione russa Tatarstan, due vittime
- Kiev rivendica raid su raffineria in regione russa Krasnodar
- Due morti e oltre 20 feriti dopo raid russo a Odessa
- Cremlino: da Turchia ed Emirati offerta per ospitare negoziati trilaterali
- Mosca: "Kiev cerca incidente nucleare a Zaporizhzhia"
- Cremlino non esclude ripresa coloqui trilaterali a ottobre
- Kiev: in raid a confine Polonia colpiti treno e stazione servizio
- Sybiha a Ue e Nato: "I barbari russi sono alle vostre porte"
- Sybiha: "Russia colpisce Yahodyn al confine con la Polonia"
Oltre al raid al confine con la Polonia la forze armate russe stanno effettuando altri attacchi nei confronti della rete ferroviaria dell’Ucraina. Lo rende noto su Telegram il gestore della rete ferroviaria Ukrzaliznytsia. “Al momento – viene spiegato – si sono registrati attacchi a Lutsk e Fastiv. Grazie al tempestivo rilevamento della minaccia da parte del gruppo di monitoraggio Ukrzaliznytsia e all’evacuazione dei passeggeri, nessuno è rimasto ferito”.
Nella notte le forze armate ucraine avrebbero lanciato attacchi con droni contro obiettivi civili ed edifici residenziali a Nizhnekamsk nella regione russa di Tatarstan causando due vittime. Lo ha reso noto l’amministrazione regionale citata da Interfax. “Un drone ha colpito un albero e danneggiato un’auto parcheggiata nelle vicinanze, sulla quale viaggiavano quattro giovani. Due di loro sono morti e altri due sono ricoverati in gravi condizioni”, viene spiegato.
La Direzione generale dell’Intelligence ucraina ha rivendicato un raid effettuato contro un raffineria di petrolio nella regione russa di Krasnodar. Lo riportano i media ucraini. In seguito all’impatto, un vasto incendio è divampato nel territorio della raffineria.
Due persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite dopo un raid che ha colpito nella giornata di ieri un edificio di 25 piani a Odessa. Lo hanno reso noto le autorità locali spiegando che le operazioni di soccorso sono terminate. Durante l’operazione di salvataggio, i soccorritori hanno tratto in salvo 7 persone, tra cui due bambini.
Abu Dhabi e la Turchia si sono offerte di ospitare il nuovo incontro trilaterale tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Sono disponibili anche altre sedi. Non è ancora noto chi guiderà la delegazione russa. Lo ha dichiarato Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo. Lo riporta Interfax. “Abu Dhabi è stata presa in considerazione come possibile opzione. Ce ne sono altre, i turchi offrono i loro servizi, e anche altri paesi”, ha dichiarato.
Kiev sta “apertamente cercando” un incidente nucleare presso la più grande centrale nucleare d’Europa. Lo ha dichiarato il capo di Rosatom, Alexei Likhachev, in risposta all’attacco delle forze armate ucraine contro le autocisterne che trasportavano gasolio per la centrale nucleare di Zaporizhzhia. “Riteniamo che l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica debba condannare fermamente questo atto criminale e indicare i responsabili, mentre i finanziatori occidentali di Kiev devono trovare il coraggio di prendere le distanze almeno dai crimini più efferati del regime di Zelensky”, le sue parole riportate da Interfax.
Il Cremlino non esclude la possibilità di riprendere i colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina a ottobre, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. “Sì, non escludiamo questa possibilità. Ci riferiamo specificamente al prossimo futuro. Ovvero, ottobre non è da escludere”, le sue parole riportate da Interfax.
Nel raid al confine fra Ucraina e Polonia le forze armate russe hanno colpito una stazione di servizio vicino al checkpoint di Yagodyn e la locomotiva di un treno in viaggio da Kiev a Varsavia. Lo ha confermato a Suspline Oleksandr Shevchenko, vicedirettore di Ukrzaliznytsia per il trasporto passeggeri. “I passeggeri sono rimasti illesi”, ha spiegato. “Al momento dell’impatto, il treno si trovava a due chilometri dal confine con la Polonia, nella regione della Volinia.
“I barbari russi sono alle vostre porte”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha dopo il raid che ha colpito un valico di frontiera l confine tra Ucraina e Polonia durante la notte. “Fate sentire a Mosca le conseguenze del suo terrore – aggiunge – non mezze decisioni, ma passi decisi e inflessibili: embargo commerciale totale, divieto d’ingresso totale, sanzioni totali sul complesso militare-industriale. Putin deve capire che alla sua barbarie si risponderà con azioni decisive che aumenteranno il costo della guerra a un livello inaccettabile. Questo è l’unico modo per fermarlo”, conclude.
Un attacco di droni russi ha colpito un valico di frontiera al confine tra Ucraina e Polonia durante la notte, come confermato domenica dal ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. L’attacco a Yahodyn porta il conflitto pericolosamente vicino ai confini dell’Ue e della Nato. Sybiha ha condannato l’attacco, definendolo una continuazione delle azioni aggressive della Russia contro i confini ucraini. Ha sottolineato le implicazioni per la sicurezza internazionale, suggerendo che questo atto di aggressione rappresenta un diretto attacco all’Ue e alla Nato. La dichiarazione di Sybiha funge da monito, sottolineando che le forze russe rappresentano una minaccia formidabile non solo per l’Ucraina, ma per l’Europa nel suo complesso.
Il Cremlino ha riferito che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto assistenza per raggiungere una soluzione al conflitto in corso in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto positivamente la loro disponibilità ad aiutare, secondo quanto riportato dall’agenzia Tass. Questo sviluppo giunge nel contesto della prolungata guerra tra Russia e Ucraina, caratterizzata da sforzi diplomatici intermittenti ma senza una soluzione duratura. L’annuncio potrebbe suggerire un potenziale cambiamento verso un maggiore impegno diplomatico, sebbene non sia stato ancora raggiunto un accordo formale.
La tennista ucraina Dayana Yastremska ha dichiarato che l’appartamento della sua famiglia a Odessa è stato distrutto in un attacco russo. “Un missile russo ha distrutto il nostro appartamento a Odessa. L’unica cosa che si è salvata è stato un asciugamano del Roland Garros”, ha scritto Yastremska su Instagram. Le foto e i video che ha condiviso mostravano un asciugamano arancione del Roland Garros appeso tra le macerie di un edificio residenziale.”Un pezzo di storia del tennis mondiale è sopravvissuto a un missile russo. La nostra casa no”, ha scritto la semifinalista degli Australian Open 2024. Yastremska ha affermato che l’edificio è stato colpito in pieno da un missile da crociera Kalibr. Il governatore dell’oblast di Odessa, Oleh Kiper, ha dichiarato che 35 persone, tra cui un neonato, sono rimaste ferite e due risultano disperse dopo l’attacco russo a Odessa e alla vicina Chornomorsk, sferrato nella notte tra il 12 e il 19 settembre con missili e droni.
Nella notte del 13 settembre, droni d’attacco ucraini hanno colpito la zona industriale della città di Nizhnekamsk, nella repubblica russa del Tatarstan, dove si concentrano grandi raffinerie petrolifere russe. Lo riporta Pravda ucraina facendo riferimento al media indipendente russo Astra. Secondo i residenti locali, di notte sono stati uditi dei droni sorvolare la città, seguiti da una serie di esplosioni. Testimoni oculari hanno inoltre riferito dell’impiego di sistemi di difesa aerea russi nell’area del distretto industriale. Le autorità locali non hanno ancora fornito informazioni sull’entità dei possibili danni alle infrastrutture tecnologiche o sul numero dei feriti.