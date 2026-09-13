Svezia, si elegge il nuovo Parlamento: la leader dei socialdemocratici alle urne

Svezia al voto oggi per eleggere i 349 membri del Riksdag e determinare chi guiderà il Paese nei prossimi quattro anni. Il primo ministro conservatore Ulf Kristersson punta alla riconferma, mentre la leader socialdemocratica Magdalena Andersson, premier dal 2021 al 2022, cerca di riportare il centrosinistra al governo. La partita si gioca tra due coalizioni, entrambe composte da quattro partiti. Kristersson governa dal 2022 alla guida del centrodestra che dipende dal sostegno esterno dei Democratici Svedesi, partito anti-immigrazione con radici nell’estrema destra. In caso di vittoria della destra, il partito potrebbe entrare per la prima volta nel governo con propri ministri. Nelle immagini il voto di Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici.
Seguici su