Indonesia, traghetto si ribalta per il maltempo: ci sono vittime e oltre cento dispersi

In Indonesia, il naufragio di un traghetto ha provocato come bilancio provvisorio 140 dispersi tra passeggeri e membri dell’equipaggio. L’imbarcazione, che trasportava 240 persone, si è capovolta a causa del maltempo nel Mar di Giava domenica. Almeno 102 persone sono state tratte in salvo e il corpo di un passeggero è stato recuperato senza vita mentre le operazioni di ricerca si sono estese nelle acque intorno all’ultima posizione nota dell’imbarcazione. Il traghetto era in viaggio da Giava Orientale alla provincia del Kalimantan Meridionale, hanno detto i funzionari. Il capitano dell’imbarcazione aveva precedentemente segnalato mare agitato con onde fino a 3 metri prima di lanciare un messaggio di soccorso, dicendo che la nave si stava inclinando, ha detto Sudayana.

Le autorità hanno successivamente ricevuto informazioni che indicavano il ribaltamento dell’imbarcazione, ha dichiarato I Putu Sudayana, capo dell’Ufficio di Ricerca e Soccorso. L’agenzia di soccorso della città di Banjarmasin, nel Kalimantan Meridionale, ha affermato di aver ricevuto una segnalazione due ore dopo la perdita dei contatti con la Virgo Transport 8, avvenuta intorno alle 2 del mattino di domenica. La nave era partita da Surabaya, la seconda città più grande dell’Indonesia, nella provincia di Giava Orientale, diretta a Banjarmasin, sull’isola del Borneo.

“L’operatore della nave ha segnalato l’incidente alle autorità dopo aver ricevuto informazioni sul maltempo incontrato dall’imbarcazione”, ha dichiarato Sudayana in un briefing video. In risposta, una nave di soccorso si è diretta verso l’ultima posizione nota della Virgo Transport 8, ha aggiunto, e le autorità stavano mobilitando tutto il personale e le risorse disponibili poiché l’imbarcazione trasportava un gran numero di passeggeri e membri dell’equipaggio. Le prime informazioni indicavano che l’ultima posizione nota dell’imbarcazione era nel Mar di Giava, a circa 148 chilometri (92 miglia) da un molo di Banjarmasin. I documenti di registro della nave indicavano la presenza di 243 persone, tra cui 213 passeggeri e 30 membri dell’equipaggio, sebbene in Indonesia sia comune che il numero di passeggeri differisca da quello riportato ufficialmente.