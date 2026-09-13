Elezioni in Svezia, proiezioni: testa a testa fra centrosinistra e centrodestra

Alle elezioni in Svezia è attualmente un testa a testa tra i blocchi secondo quanto emerge dalle proiezioni elettorali del canale SVT.”È una situazione al cardiopalma”, afferma l’esperto di studi elettorali Henrik Ekengren Oscarsson. Secondo le proiezioni, i Socialdemocratici sembrano avviati verso il peggior risultato di sempre alle elezioni parlamentari in epoca moderna. Nel frattempo, i Democratici Svedesi (SD) sembrano perdere terreno per la prima volta in una tornata elettorale parlamentare. Gli exit poll di SVT indicavano invece un netto divario tra i blocchi, in netto contrasto quindi con le proiezioni dell’emittente, che mostrano invece una situazione di sostanziale parità. Gli elettori svedesi erano chiamati alle urne per eleggere i 349 membri del Riksdag. Fra i partiti di centrosinistra, i Socialdemocratici dell’ex premier Magdalena Andersson. La coalizione di governo è invece guidata dal primo ministro Ulf Kristersson.Kristersson guida la Svezia dal 2022 con una coalizione di centrodestra composta da tre partiti. Per ottenere la maggioranza parlamentare, si affida al sostegno esterno dei Democratici Svedesi, un partito anti-immigrazione con radici nell’estrema destra che si è però avvicinato all’area politica mainstream.