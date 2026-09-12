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sabato 12 settembre 2026

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Vertice Brics a Nuova Delhi, Modi accoglie Putin e Xi Jinping – Le foto

Vertice Brics a Nuova Delhi, Modi accoglie Putin e Xi Jinping – Le foto
Il Primo Ministro indiano Narendra Modi con il Presidente russo Vladimir Putin e il Presidente cinese Xi Jinping durante il vertice BRICS a Nuova Delhi ( Foto Indian Foreign Ministry via AP)
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Rappresentata circa la metà della popolazione mondiale

Vertice BRICS a Nuova Delhi, Modi accoglie Putin e Xi Jinping (AP Photo/Manish Swarup)
il Primo Ministro indiano Narendra Modi parla durante il vertice BRICS a Nuova Delhi (Indian Foreign Ministry via AP)
il Primo Ministro indiano Narendra Modi accoglie il Presidente russo Vladimir Putin al vertice BRICS a Nuova Delhi (Indian Foreign Ministry via AP)
Il Primo Ministro indiano Narendra Modi accoglie il Presidente cinese Xi Jinping al vertice BRICS a Nuova Delhi (Ministero degli Esteri indiano via AP)
il Primo Ministro indiano Narendra Modi parla durante il vertice BRICS a Nuova Delhi (Indian Foreign Ministry via AP)
Il presidente cinese Xi Jinping arriva al vertice BRICS a Nuova Delhi (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin/ Pool Photo via AP)
Il presidente russo Vladimir Putin partecipa al vertice BRICS a Nuova Delhi (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
il Primo Ministro indiano Narendra Modi accoglie il Presidente russo Vladimir Putin al vertice BRICS a Nuova Delhi (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin/ Pool Photo via AP)
il Primo Ministro indiano Narendra Modi accoglie il Presidente russo Vladimir Putin al vertice BRICS a Nuova Delhi (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin/ Pool Photo via AP)
Il Primo Ministro indiano Narendra Modi accoglie il Presidente cinese Xi Jinping al vertice BRICS a Nuova Delhi (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, il presidente indonesiano Prabowo Subianto, il primo ministro indiano Narendra Modi, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin posano per una foto durante al Vertice dei BRICS a Nuova Delhi (Kristina Solovyova, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
Il presidente russo Vladimir Putin partecipa al vertice BRICS a Nuova Delhi (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
Il Ministro degli Esteri brasiliano Mauro Vieira, il leader degli Emirati Arabi Uniti Sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, il Presidente indonesiano Prabowo Subianto, il Presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi, il Presidente russo Vladimir Putin, il Primo Ministro indiano Narendra Modi, il Presidente cinese Xi Jinping, il Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, il Presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il Primo Ministro etiope Abiy Ahmed Ali posano per una foto di gruppo durante il vertice BRICS a Nuova Delhi (Indian Foreign Ministry via AP)
Il Primo Ministro indiano Narendra Modi accoglie il Presidente cinese Xi Jinping al vertice BRICS a Nuova Delhi (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
Il Primo Ministro indiano Narendra Modi con il Presidente russo Vladimir Putin e il Presidente cinese Xi Jinping durante il vertice BRICS a Nuova Delhi (Kristina Solovyova, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

I leader dei Paesi Brics si riuniscono oggi, sabato 12 settembre, a New Delhi per un vertice incentrato su commercio, investimenti e conflitti internazionali, mentre il gruppo cerca di rafforzare il proprio ruolo sulla scena globale. Il premier indiano Narendra Modi è il padrone di casa e ha accolto il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e gli altri leader, tra cui i capi di stato di Sudafrica ed Egitto, Cyril Ramaphosa e Abdel Fattah el-Sisi. Il Brics è stato fondato nel 2006 da Brasile, Russia, India e Cina, con l’adesione del Sudafrica nel 2010. Da allora si è ampliato fino a contare 11 membri, che rappresentano circa la metà della popolazione mondiale e una quota significativa del prodotto economico globale.

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