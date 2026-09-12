Vertice Brics a Nuova Delhi, Modi accoglie Putin e Xi Jinping – Le foto

I leader dei Paesi Brics si riuniscono oggi, sabato 12 settembre, a New Delhi per un vertice incentrato su commercio, investimenti e conflitti internazionali, mentre il gruppo cerca di rafforzare il proprio ruolo sulla scena globale. Il premier indiano Narendra Modi è il padrone di casa e ha accolto il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e gli altri leader, tra cui i capi di stato di Sudafrica ed Egitto, Cyril Ramaphosa e Abdel Fattah el-Sisi. Il Brics è stato fondato nel 2006 da Brasile, Russia, India e Cina, con l’adesione del Sudafrica nel 2010. Da allora si è ampliato fino a contare 11 membri, che rappresentano circa la metà della popolazione mondiale e una quota significativa del prodotto economico globale.