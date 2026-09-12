Ucraina, Zelensky: “Pronto a incontrare Putin al G20”. La replica del Cremlino: “Se vuole, venga a Mosca”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a recarsi a Miami per incontrare il presidente russo Vladimir Putin, se quest’ultimo parteciperà al vertice del G20 in programma a dicembre negli Stati Uniti. Lo ha detto in un’intervista alla Deutsche Welle. “Sì, naturalmente. Dobbiamo venire. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni”, ha risposto Zelensky alla domanda sulla possibilità di un incontro con Putin. Secondo il presidente ucraino, tuttavia, più delle parole conterebbero i risultati. “Non si tratta di parole. Quello che gli dirò o quello che lui vorrà dirmi non importa. Non importa.Contano i risultati. Questo è tutto”, ha affermato. Zelensky e Putin non si incontrano di persona dal febbraio 2022, quando la Russia ha lanciato l’invasione su larga scala dell’Ucraina. Il Cremlino non ha finora chiarito se Putin parteciperà al vertice di Miami. Il leader russo non prende personalmente parte a un summit del G20 dal 2019.

Il Cremlino replica: “Può venire a Mosca”

Se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vuole davvero incontrare il presidente russo Vladimir Putin, “può venire a Mosca”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando alla Tass le dichiarazioni di Zelensky sulla volontà di incontrare Putin a margine del vertice del G20 a Miami. “Se vuole davvero incontrare Putin, il presidente russo aveva già detto in precedenza che può venire a Mosca”, ha dichiarato Peskov, aggiungendo che l’invito resta valido.

Zelensky: “Morti e feriti per i continui attacchi russi”

“A Odessa ci sono 37 feriti e sono in corso le ricerche di due persone”. Lo ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, facendo il punto sugli attacchi russi contro diverse città e comunità del Paese. Un edificio residenziale è stato danneggiato da un missile russo, mentre un hotel a Chornomorsk è stato colpito da un drone: 11 persone sono rimaste ferite, sei delle quali con mobilità limitata. A Zaporizhzhia, secondo Zelensky, due persone sono morte e sei sono rimaste ferite dopo che un drone Shahed ha colpito edifici residenziali. Ci sono state vittime e feriti anche in seguito a un attacco contro un’impresa. A Kryvyi Rih un missile ha colpito un’infrastruttura critica, provocando tre feriti e un morto. Altre due persone sono rimaste ferite nella regione di Kiev. “Dieci regioni sono state attaccate”, ha aggiunto Zelensky, spiegando che i droni russi continuano a volare. Sono stati colpiti anche distributori di carburante nelle regioni di Zhytomyr e Rivne e un deposito di locomotive nella regione di Odessa. Secondo il presidente ucraino, dall’inizio della giornata le forze ucraine hanno abbattuto più di 200 obiettivi aerei, ma non tutti. Zelensky ha quindi ribadito la necessità di una risposta comune all’escalation russa. “Una risposta adeguata, che abbia davvero la possibilità di fermare le uccisioni e proteggere le persone, è sempre una risposta congiunta”, ha detto