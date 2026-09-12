Irlanda, Trump: “Vorrei vederla riunificata”. Londra e Dublino frenano

“Mi piacerebbe vedere l’Irlanda unita“. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi a Dublino, rispondendo a una domanda sulla possibile riunificazione dell’isola. Trump ha precisato di non voler “causare problemi”, ma ha aggiunto che sarebbe “una grande cosa” vedere l’Irlanda unificata. Il presidente Usa ha detto di avere amici da entrambe le parti e ha definito l’eventuale riunificazione “un grande motivo di orgoglio per tutti”. Secondo Trump, “alla fine succederà”, aggiungendo di ritenere che sarebbe “una grande cosa”. Ha quindi osservato che “il Regno Unito avrà qualcosa da dire al riguardo“, ma si è chiesto: “Come potrebbe essere una cosa negativa?”.

Londra frena: “Rispetteremo accordi al 100%”

La posizione del governo britannico sulla possibile riunificazione dell’Irlanda non è cambiata dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui l’unificazione “avverrà prima o poi”. Un portavoce del premier Andy Burnham ha rinviato alle parole pronunciate dal primo ministro mercoledì alla Camera dei Comuni: “Rispetteremo al 100% l’Accordo del Venerdì Santo“. Burnham aveva aggiunto che un eventuale referendum sulla riunificazione, il cosiddetto ‘border poll’, spetta al segretario per l’Irlanda del Nord “quando ci sarà un chiaro consenso nel Paese”, ovvero quando l’opinione pubblica sarà cambiata al punto da rendere necessario prendere in considerazione la consultazione. L’Accordo del Venerdì Santo, che pose fine a circa 30 anni di conflitto in Irlanda del Nord, prevede che il segretario per l’Irlanda del Nord possa convocare un referendum se appare probabile che la maggioranza degli elettori nordirlandesi voterebbe per l’unificazione con la Repubblica d’Irlanda.

E le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla riunificazione dell’Irlanda non cambieranno la politica del governo di Dublino. Lo ha riferito un portavoce del premier Micheàl Martin, interpellato dall’Irish Times. “Il nostro accordo del Venerdì Santo e gli impegni del programma di governo restano“, ha detto il portavoce.