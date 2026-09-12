Irlanda, Trump arriva a Dublino per assistere a un torneo di golf nel suo club

Donald Trump è arrivato sabato a Dublino, dove incontrerà separatamente la presidente irlandese Catherine Connolly e il primo ministro Micheál Martin. E’ stato accolto all’aeroporto da ministri delle Finanza e degli Esteri Simon Harris e Helen McEntee e dall’ambasciatrice statunitense Geraldine Byrne Nason. Il presidente americano incontrerà inoltre esponenti del mondo imprenditoriale statunitense e irlandese nella residenza ufficiale dell’ambasciatore Usa a Dublino, prima di trasferirsi nel suo golf club di Doonbeg, sulla costa atlantica, per assistere all’Irish Open. La visita in Irlanda è l’ultimo esempio della sovrapposizione tra gli impegni ufficiali di Trump e i suoi interessi personali. A Dublino la visita ha suscitato malumori tra alcuni residenti. La polizia ha predisposto un cordone attorno al Phoenix Park, dove Trump incontrerà Martin nella residenza governativa di Farmleigh. Il presidente americano sarà inoltre ricevuto dalla presidente Connolly nella sua residenza, Áras an Uachtaráin, e farà tappa alla residenza dell’ambasciatore statunitense.