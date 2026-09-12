Iran, Trump: “La guerra finirà presto”. Governo Yemen contrattacca al porto di Mokha, colpiti gli Houthi – La diretta

La guerra in Iran “finirà molto presto, probabilmente subito dopo le elezioni di metà mandato“. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump rispondendo alle domande dei giornalisti a Dublino, come riporta la Bbc. Trump ha ribadito la sua posizione secondo cui “l’Iran non può avere un’arma nucleare”, definendo la questione “molto semplice”. “I prezzi del petrolio crolleranno quando accadrà”, ha aggiunto. Trump è arrivato oggi a Dublino per incontrare la presidente irlandese Catherine Connolly e il premier Micheal Martin, prima di raggiungere il suo campo da golf di Doonbeg, sulla costa atlantica, per assistere all’Irish Open.

Intanto nello Yemen le forze del governo hanno confermato di aver condotto attacchi aerei contro le forze Houthi, dopo che i ribelli hanno conquistato territori lungo la costa del Mar Rosso. “Le forze armate hanno distrutto veicoli e armi e ucciso membri della milizia terroristica Houthi sostenuta dal regime iraniano” nei pressi del porto di Mokha, ha riferito l’agenzia di stampa governativa Saba, citando il portavoce delle forze yemenite Majed Abdullah al-Nazili. Secondo Saba, le forze governative hanno inoltre colpito “veicoli e membri” degli Houthi lungo la strada tra Mokha e Dhubab, a circa 11 chilometri dalla città. L’offensiva degli Houthi, iniziata la scorsa settimana, ha provocato oltre 500 morti e costretto circa 46mila persone a lasciare le proprie abitazioni, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni.

Su questo punto Trump è stato chiaro già ieri, spiegando che non ci saranno interventi militari diretti, e oggi ha spiegato: “Gli Houthi ci hanno chiamato e non vogliono combatterci”, nonostante i loro tentativi di bloccare le esportazioni di petrolio saudite attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. “Gli Houthi ci hanno chiamato e non vogliono che combattiamo contro di loro. Ce lo hanno fatto sapere. Non vogliono che io vada contro di loro, non vogliono che noi andiamo contro di loro”, ha detto Trump. Il presidente americano ha aggiunto che “c’è solo un Paese con cui non sono troppo contenti” e ha promesso: “Sistemeremo la questione“.