Francia, deraglia treno regionale: almeno 44 feriti

Almeno 44 persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, in seguito al deragliamento di un treno passeggeri nel nord della Francia, secondo quanto riferito dalle autorità locali, come riporta la Bbc. Una ragazza di 18 anni è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche in elicottero. Il ministro dei Trasporti Philippe Tabarot ha dichiarato che a bordo del treno in servizio tra Rouen e Caen, in Normandia, si trovavano 180 passeggeri. Ha aggiunto che 140 vigili del fuoco e altre squadre di emergenza sono state inviate sul luogo dell’incidente venerdì sera, vicino al comune di Cléon, appena a sud di Rouen. La causa del deragliamento non è stata immediatamente accertata. Le autorità locali hanno attivato un piano di intervento per incidenti con numerose vittime dopo l’incidente, avvenuto poco prima delle 20:00. I media francesi hanno riferito che tre vagoni si erano ribaltati. La compagnia ferroviaria statale francese Sncf ha segnalato “significativi disagi” sulle sue linee nella zona. Ha inoltre affermato che verranno forniti autobus sostitutivi.

Media, ipotesi sabotaggio

La polizia francese privilegia l’ipotesi di un atto doloso nell’indagine sul deragliamento di un treno. Secondo una fonte della polizia citata dai media francesi, tra i primi elementi emersi ci sarebbe la presenza di un pezzo di rotaia depositato sui binari. La procura di Rouen ha aperto un’inchiesta per accertare le cause delle gravi ferite riportate nell’incidente, affidata alla polizia giudiziaria di Rouen. Anche la Sncf, la compagnia ferroviaria nazionale francese, ha avviato una propria indagine, assicurando di voler “offrire tutta la propria collaborazione in piena trasparenza”. I test per verificare l’eventuale assunzione di alcol e stupefacenti da parte del conducente del treno sono risultati tutti negativi, ha riferito il procuratore di Rouen.