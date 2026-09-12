Filippine, la Guardia Costiera recupera i corpi dell'incendio sul traghetto

Una nave della Guardia Costiera filippina è arrivata al porto di Borac con dei sacchi contenenti i resti delle vittime dell’incendio che mercoledì ha coinvolto un traghetto al largo del villaggio di Turda, nella provincia di Palawan. Il bilancio dei morti è salito a 35 persone, dopo che venerdì sono stati recuperato altri corpi dall’imbarcazione carbonizzata. Cinquantaquattro persone risultano ancora disperse. I sopravvissuti sono 43. Il traghetto era partito dalla capitale, Manila, e si trovava a circa 7,4 chilometri, al largo del villaggio di Turda, vicino alla sua destinazione di Coron, nella provincia di Palawan, quando è stato segnalato l’incendio. La causa del rogo non è stata ancora accertata. A bordo c’erano 134 persone, di cui 117 passeggeri e 17 membri dell’equipaggio.