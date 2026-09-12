Donald Trump a Dublino con la sua fedelissima assistente Natalie Harp

Il presidente Usa Donald Trump è a Dublino dove ha incontrato la presidente irlandese Catherine Connolly e il premier Micheál Martin, prima di raggiungere il suo campo da golf di Doonbeg, sulla costa atlantica, per assistere all’Irish Open. Al suo fianco la fedelissima assistente Natalie Harp. Trump ha incontrato anche ke comunità imprenditoriali statunitense e irlandese nella residenza dell’ambasciatore Usa. La visita ha suscitato malumori a Dublino, dove ci sono state manifestazioni di protesta.