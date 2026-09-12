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sabato 12 settembre 2026

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Donald Trump a Dublino con la sua fedelissima assistente Natalie Harp

Donald Trump a Dublino con la sua fedelissima assistente Natalie Harp
Natalie Harp, collaboratrice della Casa Bianca alla cerimonia di benvenuto per la Presidente irlandese Catherine Connolly e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Dublino (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
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Natalie Harp, collaboratrice della Casa Bianca alla cerimonia di benvenuto per la Presidente irlandese Catherine Connolly e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Dublino (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
La presidente irlandese Catherine Connolly incontra il presidente statunitense Donald Trump ad Aras an Uachtarain a Dublino (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
La presidente irlandese Catherine Connolly incontra il presidente statunitense Donald Trump ad Aras an Uachtarain a Dublino (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Natalie Harp, collaboratrice della Casa Bianca alla cerimonia di benvenuto per la Presidente irlandese Catherine Connolly e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Dublino (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Natalie Harp, collaboratrice della Casa Bianca alla cerimonia di benvenuto per la Presidente irlandese Catherine Connolly e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Dublino (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Natalie Harp, collaboratrice della Casa Bianca alla cerimonia di benvenuto per la Presidente irlandese Catherine Connolly e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Dublino (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
atalie Harp, collaboratrice della Casa Bianca alla cerimonia di benvenuto per la Presidente irlandese Catherine Connolly e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Dublino (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
atalie Harp, collaboratrice della Casa Bianca alla cerimonia di benvenuto per la Presidente irlandese Catherine Connolly e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Dublino (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Natalie Harp, collaboratrice della Casa Bianca alla cerimonia di benvenuto per la Presidente irlandese Catherine Connolly e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Dublino (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Natalie Harp, collaboratrice della Casa Bianca alla cerimonia di benvenuto per la Presidente irlandese Catherine Connolly e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Dublino (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Natalie Harp, collaboratrice della Casa Bianca alla cerimonia di benvenuto per la Presidente irlandese Catherine Connolly e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Dublino (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Natalie Harp, collaboratrice della Casa Bianca alla cerimonia di benvenuto per la Presidente irlandese Catherine Connolly e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Dublino. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
La presidente irlandese Catherine Connolly incontra il presidente statunitense Donald Trump ad Aras an Uachtarain a Dublino (AP Photo/Kin Cheung)
Natalie Harp, collaboratrice della Casa Bianca alla cerimonia di benvenuto per la Presidente irlandese Catherine Connolly e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Dublino AP Photo/Kin Cheung)

Il presidente Usa Donald Trump è a Dublino dove ha incontrato la presidente irlandese Catherine Connolly e il premier Micheál Martin, prima di raggiungere il suo campo da golf di Doonbeg, sulla costa atlantica, per assistere all’Irish Open. Al suo fianco la fedelissima assistente Natalie Harp. Trump ha incontrato anche ke comunità imprenditoriali statunitense e irlandese nella residenza dell’ambasciatore Usa. La visita ha suscitato malumori a Dublino, dove ci sono state manifestazioni di protesta.

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