Repubblica Democratica del Congo, inaugurato un centro di cura per l'Ebola

Il team di risposta all’Ebola, in collaborazione con Medici Senza Frontiere e le autorità Repubblica Democratica del Congo, ha inaugurato un nuovo centro di cura nella città di Kisangani, nella provincia di Tshopo. L’epidemia ha causato quasi 3.200 vittime su oltre 6.600 casi confermati. La struttura è dotata di 22 posti letto, ma ha una capacità operativa di 50 posti letto. Il Centro di cura per l’Ebola di Kisangani adotterà rigorosi standard di prevenzione e controllo delle infezioni, tra cui postazioni per il lavaggio delle mani, percorsi separati per i casi sospetti e quelli confermati, sistemi di gestione dei rifiuti, procedure di pulizia e disinfezione e formazione del personale sull’uso dei dispositivi di protezione individuale. L’epidemia di Ebola si sta diffondendo in sei province del Congo orientale dove è in corso anche una guerra civile tra le forze armate congolesi e il gruppo ribelle dell’M23.