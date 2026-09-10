Londra, accoltellate 4 persone a Bromley High Street: 7 gli arresti

Quattro persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto a Londra a Bromley High Street, nel sud-est della città. Lo riporta l’emittente britannica Sky News. I paramedici sono intervenuti insieme a un elicottero di soccorso alle 14:19 ora locale, a seguito di una segnalazione. I 4 feriti sono stati soccorsi sul posto e poi trasportati in ospedale. La strada principale è attualmente chiusa al traffico in entrambe le direzioni da Ringers Road a Ethelbert Road. La Bbc cita una testimone, manager del negozio di giochi Merkur Slots, che ha raccontato di avere visto “una rissa sfociare” su High Street. Ha raccontato di essersi “molto preoccupata” e di aver bloccato tre clienti all’interno del locale in attesa che la situazione si calmasse.

Sette persone sono state arrestate. I 4 feriti sono tutti uomini: uno versa in condizioni critiche in ospedale, mentre gli altri 3 non sembrano in pericolo di vita. La Bbc scrive che si ritiene che all’origine dell’accoltellamento ci sia una rissa sia scoppiata all’interno o nei pressi del KFC. La polizia, che si trova sul posto, ha dichiarato che non si ritiene vi sia alcuna minaccia più ampia per la popolazione.