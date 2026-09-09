Ucraina, raid russo su Mykolaiv: almeno un morto

Le forze russe hanno condotto un attacco nella regione ucraina di Mykolaiv durante la notte, causando un morto. Il raid ha distrutto un’abitazione a due piani e un garage in città. I soccorritori hanno recuperato dalle macerie il corpo di una donna di 70 anni. Quattro persone, tra cui un quindicenne, hanno ricevuto cure mediche, secondo quanto riportato dal Servizio statale per le emergenze.

I vigili del fuoco hanno spento un incendio sul posto e sono intervenuti in diverse altre zone della città, tra cui un grave rogo in un centro commerciale e incendi in un bar e in una società di trasporti.