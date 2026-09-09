Siria, esplosione in un magazzino: almeno 14 morti

Almeno 14 persone sono state uccise e altre 11 sono rimaste ferite in seguito a un’esplosione avvenuta in un deposito di armi nel nord-ovest della Siria, secondo quanto riportato dai media statali che citano il Ministero della Salute. La causa dell’esplosione, avvenuta nei pressi della città di Sarmada, nella provincia di Idlib, non è stata immediatamente chiarita. Il deposito era utilizzato per custodire armi e munizioni residue della rivolta e della guerra civile che hanno interessato il Paese dal 2011 al 2024, ha riferito l’agenzia di stampa statale Sana.