Regno Unito: per oggi cancellati circa 200 voli, quasi tutti a Londra-Heathrow

“Complessivamente martedì sono stati cancellati 1.300 voli da e verso gli aeroporti del Regno Unito” e per oggi, “sono stati cancellati 177 voli, quasi tutti a Londra-Heathrow“. Lo riferisce Flightradar24, in riferimento alla situazione del traffico aereo nel Regno Unito causata da un problema tecnico nel sistema di controllo.

L’ente britannico National Air Traffic Services ha dichiarato che martedì si è verificato un problema nel proprio sistema che ha interessato i voli in partenza. Il problema è stato risolto, ma si prevedono ulteriori ritardi. Quindici aeroporti in tutto il Regno Unito, tra cui Heathrow, Gatwick e Stansted, hanno segnalato disagi e hanno consigliato ai passeggeri di verificare lo stato dei propri voli con le compagnie aeree. La causa del problema tecnico rimane ancora poco chiara.