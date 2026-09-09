Norvegia, ultimo saluto al re Harald V

In Norvegia l’ultimo saluto al re Harald V con un funerale al quale parteciperanno membri delle famiglie reali e leader provenienti da tutta Europa e oltre, che renderanno omaggio ai 35 anni di regno del popolare monarca.

Harald, scomparso il 28 agosto all’età di 89 anni, era il monarca più anziano d’Europa. Suo figlio è subito diventato re Haakon VIII e la scorsa settimana ha prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione norvegese in Parlamento.

Durante la cerimonia, la bara è stata trasportata dal palazzo reale alla Cattedrale di Oslo in un corteo funebre, seguito da Haakon, da altri membri di alto rango della famiglia reale norvegese, da ospiti stranieri e da rappresentanti del parlamento norvegese e altre personalità.