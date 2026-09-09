Norvegia, l’ultimo saluto a re Harald V: le foto dei funerali

La Norvegia dà oggi, 9 settembre, l’ultimo saluto a re Harald V: il feretro del popolare sovrano è stato portato verso la cattedrale di Oslo per i funerali, alla presenza di reali e leader provenienti da tutta Europa e altrove, mentre migliaia di persone si sono radunate lungo le strade. All’inizio del corteo funebre, durato circa 30 minuti e diretto dal Palazzo reale alla cattedrale di Oslo, nella capitale sono stati esplosi 21 colpi di cannone. Il figlio di Harald, il nuovo re Haakon VIII, e altri membri di primo piano della famiglia reale hanno seguito a piedi il feretro, avvolto nello stendardo reale norvegese rosso. Tra i presenti il principe William, così come il principe ereditario Akishino del Giappone. Con loro i presidenti di diversi Paesi europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky