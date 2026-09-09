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mercoledì 9 settembre 2026

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Norvegia, l’ultimo saluto a re Harald V: le foto dei funerali

Norvegia, l’ultimo saluto a re Harald V: le foto dei funerali
Il feretro di Re Harald V viene trasportato in corteo dal Palazzo Reale alla Cattedrale di Oslo, a Oslo (Norvegia),9 settembre 2026.(Cornelius Poppe/NTB Scanpix via AP)
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Agenti di polizia riflessi in una vetrina che espone un'immagine del defunto re Harald V di Norvegia, prima dei suoi funerali a Oslo, in Norvegia, 9 settembre 2026.(AP Photo/Markus Schreiber)
Il feretro di Re Harald V viene trasportato in corteo dal Palazzo Reale alla Cattedrale di Oslo, a Oslo (Norvegia),9 settembre 2026.(Hkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix via AP)
Il feretro di Re Harald V viene trasportato in corteo dal Palazzo Reale alla Cattedrale di Oslo, a Oslo (Norvegia),9 settembre 2026. (Hkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix via AP)
Alcuni membri della famiglia reale norvegese Ð da sinistra: il principe Sverre Magnus, il re Haakon VIII, la principessa ereditaria Ingrid Alexandra e la principessa Mrtha Louise Ð camminano dietro il feretro di re Harald V mentre viene trasportato dal Palazzo Reale alla Cattedrale di Oslo, a Oslo (Norvegia), 9 settembre 2026. (Ole Berg-Rusten Name/NTB via AP, Pool)
Da sinistra, il principe Sverre Magnus, il re Haakon VIII, la principessa ereditaria Ingrid Alexandra e la principessa Märtha Louise sfilano in corteo dietro il feretro del defunto re Harald V, dal Palazzo Reale alla Cattedrale di Oslo, per i funerali,9 settembre 2026.(Annika Byrde/Pool Photo via AP)
Il feretro di Re Harald V viene trasportato in corteo dal Palazzo Reale alla Cattedrale di Oslo, a Oslo (Norvegia),9 settembre 2026.(Cornelius Poppe/NTB Scanpix via AP)
Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy cammina dietro il feretro, accompagnando re Harald V dal Palazzo Reale alla Cattedrale di Oslo,9 settembre 2026. (Gorm Kallestad/Pool Photo via AP)
Il feretro del re Harald V arriva alla Cattedrale di Oslo per la cerimonia funebre, 9 settembre 2026. (Heiko Junge/NTB via AP, Pool)
Il principe William durante la cerimonia funebre di re Harald V nella Cattedrale di Oslo,9 settembre 2026. (Lise Aserud/Pool Photo via AP)
Re dei Paesi Bassi Willem-Alexander e la regina Mxima arrivano alla cerimonia funebre di re Harald V presso la Cattedrale di Oslo, 9 settembre 2026. (Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix via AP)
Re Carlo Gustavo e la regina Silvia di Svezia durante la cerimonia funebre del re Harald V nella Cattedrale di Oslo,9 settembre 2026. (Lise Aserud/Pool Photo via AP)
Re di Spagna Felipe durante la cerimonia funebre per re Harald V nella Cattedrale di Oslo,9 settembre 2026. (Lise Aserud/Pool Photo via AP)
Re di Norvegia Haakon VIII (a sinistra), la regina Mette-Marit (al centro) e la regina Sonja arrivano alla Cattedrale di Oslo per la cerimonia funebre del defunto re Harald V, a Oslo,9 settembre 2026. (Paul S. Amundsen/Pool Photo via AP)
Re Haakon VIII di Norvegia arriva alla Cattedrale di Oslo per la cerimonia funebre del defunto re Harald V, 9 settembre 2026. (Paul S. Amundsen/Pool Photo via AP)
La regina Sonja di Norvegia depone una rosa sulla bara durante la cerimonia funebre per re Harald V nella Cattedrale di Oslo,9 settembre 2026. (Lise Aserud/Pool Photo via AP)
Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e la First Lady Olena Zelenska seguono il feretro del re Harald V di Norvegia durante il corteo che lo trasporta dalla Cattedrale di Oslo alla cappella del palazzo presso il castello di Akershus a Oslo, in Norvegia, 9 settembre 2026. (Christoffer Andersen/Pool Photo via AP)
Re Haakon VIII di Norvegia cammina dietro il feretro di re Harald V, trasportato dal Palazzo alla Cattedrale di Oslo, 9 settembre 2026.(Javad Parsa/NTB Scanpix via AP)

La Norvegia dà oggi, 9 settembre, l’ultimo saluto a re Harald V: il feretro del popolare sovrano è stato portato verso la cattedrale di Oslo per i funerali, alla presenza di reali e leader provenienti da tutta Europa e altrove, mentre migliaia di persone si sono radunate lungo le strade. All’inizio del corteo funebre, durato circa 30 minuti e diretto dal Palazzo reale alla cattedrale di Oslo, nella capitale sono stati esplosi 21 colpi di cannone. Il figlio di Harald, il nuovo re Haakon VIII, e altri membri di primo piano della famiglia reale hanno seguito a piedi il feretro, avvolto nello stendardo reale norvegese rosso. Tra i presenti il principe William, così come il principe ereditario Akishino del Giappone. Con loro i presidenti di diversi Paesi europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

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