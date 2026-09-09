Germania, Merz contro AfD: “La vostra remigrazione è pulizia etnica”

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz replica all’AfD e attacca il partito di estrema destra durante il dibattito generale al Bundestag. Il leader di Berlino, preoccupato per la loro vittoria alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, ha risposto alla co-presidente di Alternative für Deutschland Alice Weidel secondo cui la “coalizione nero-rossa è finita”. Merz ha puntato il dito contro la remigrazione millantata da AfD, punta cardine del loro programma politico. “La remigrazione non è altro che pulizia etnica”, ha affermato il cancelliere, sottolineando che un lavoratore artigiano su sei in Germania ha un background migratorio e avvertendo che l’attuazione del loro piano avrebbe pesanti conseguenze sull’economia tedesca.

Non sarebbe altro che una “pulizia etnica nel settore dell’artigianato in base al colore della pelle e all’origine”, ha detto il Bundeskanzler. “A quel punto il settore artigianale non potrebbe più funzionare, nessuna casa di cura potrebbe più operare, nessun ospedale potrebbe più funzionare e nessun ristorante potrebbe più rimanere aperto“. Allo stesso tempo, però, Merz ha ammesso che ci sono dei problemi e che occorre espellere più persone. “Su questo c’è consenso all’interno della coalizione”, ha dichiarato ancora.

Alice Weidel, Berlino, 9 settembre 2026 (Photo by: Christian Schulze/picture-alliance/dpa/AP Images)

Merz: “AfD forza distruttiva, non avrà mai la maggioranza nel Paese”

“Il vostro vero obiettivo elettorale in Sassonia-Anhalt, raggiungere la maggioranza dei seggi, non lo avete raggiunto”, ha detto durante il dibattito generale al Bundestag. Il cancelliere ha poi sottolineato che il 56% degli elettori della Sassonia-Anhalt non ha votato per l’AfD. “La maggioranza assoluta non ce l’avete e non la otterrete neppure in Germania”, ha affermato. “In nessun luogo della Germania otterrete la maggioranza con questa politica”. “Lei è e rimane, signora Weidel, una forza distruttiva“, ha quindi attaccato Merz, criticando anche le posizioni espresse dall’AfD sull’Ucraina.

Il Bundeskanzler ha inoltre accusato l’estrema destra di aver chiesto al candidato di punta del partito in Sassonia-Anhalt di cercare una maggioranza dopo il voto, nonostante avesse promesso in campagna elettorale di governare soltanto in presenza di una maggioranza assoluta dei seggi.

Friedrich Merz, Berlino, 9 settembre 2026 (Photo by: Kay Nietfeld/picture-alliance/dpa/AP Images)

Merz: “Da AfD silenzio sui droni a Lipsia, sta dalla parte di Mosca”

Merz ha poi criticato le posizioni filo-russe di Alternative für Deutschland. “Da parte vostra neanche una parola su quanto accaduto il 4 agosto all’aeroporto di Lipsia“, ha detto riferendosi all’episodio dei droni che aveva interessato lo scalo di Lipsia/Halle. Ha anche accusato l’AfD di tacere sugli attacchi alle reti informatiche tedesche e sulle campagne di disinformazione volte a destabilizzare il Paese.

Quando dai banchi dell’estrema destra sono arrivati risate e interruzioni, il cancelliere ha replicato: “Ridete soltanto. Siete parte del problema che abbiamo in Germania”. Secondo Merz, l’attacco all’aeroporto di Lipsia sarebbe stato pianificato in Russia per mesi e diretto deliberatamente contro la Germania. “È stato solo per puro caso che siano stati evitati danni maggiori a cose e persone. E voi ridete di questo!”, ha affermato.

Il cancelliere ha quindi attaccato l’AfD anche sulla guerra in Ucraina, accusandola di una “grottesca inversione tra vittima e aggressore” e di mantenere una posizione di vicinanza alla Russia. “Nessuno ha minacciato la Russia: né la Nato, né l’Ue e nemmeno la Germania”, ha detto Merz, ribadendo il sostegno di Berlino all’Ucraina. “Voi state dalla parte della Russia”, ha accusato rivolgendosi all’AfD. “È proprio qui che passa la profonda frattura tra voi e noi”. Secondo il numero uno di Berlino, l’Ucraina sta difendendo anche la libertà della Germania e “l’unica cosa che Russia e Putin temono è la forza di attrazione della democrazia”. “Continueremo anche in futuro a difendere la nostra libertà”.