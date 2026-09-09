Germania, il programma politico di AfD spiegato in 13 punti

AfD, partito di estrema destra della Germania, con la sua vittoria alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, sta facendo rumore politico e mediatico. Il 44% dei voti ottenuto nel Land nord-orientale sta preoccupando non solo il governo di Friedrich Merz ma anche altri Paesi europei, compresa l’Italia. A far paura è soprattutto il proprio programma elettorale, basato, tra le altre cose, su remigrazione, islamofobia, famiglia “tradizionale” e identità tedesca.

Il programma di AfD in 13 punti

Uno degli obiettivi di Alternative für Deutschland riguarda polizia e giustizia penale. “Vogliamo rafforzare la polizia e la magistratura per metterle in grado di combattere più efficacemente la criminalità. Alla luce della crescente brutalità dei criminali minorenni, è necessario applicare il diritto penale degli adulti agli autori maggiorenni e abbassare l’età della responsabilità penale a dodici anni”, si legge nel programma.

AfD, inoltre, strizza l’occhio a Stati Uniti e Russia: “La guerra fredda è finita. Gli Stati Uniti rimangono nostri partner. La Russia deve diventarlo. L’AfD si impegna quindi per porre fine alle sanzioni e migliorare le relazioni con la Russia”.

Per quanto riguarda immigrazione, integrazione e asilo AfD intende impegnarsi per la chiusura totale delle frontiere esterne dell’Unione europea, istituire centri di protezione in Stati terzi e sostituire il diritto fondamentale all’asilo con la garanzia costituzionale di una legge. Il partito, inoltre, dice di non gradire i flussi migratori dai Paesi più poveri a quelli più ricchi ed è favorevole “a un’immigrazione legale moderata dai Paesi terzi sulla base di criteri qualitativi“. AfD rifiuta la doppia cittadinanza e avverte che “chi rifiuta l’integrazione deve essere sanzionato e deve poter perdere il diritto di soggiorno”.

Infine “chi ha richiesto asilo in Germania per motivi puramente economici può essere indotto al rimpatrio volontario, se necessario concedendo un aiuto iniziale una tantum”.

Sì alla leva militare obbligatoria: “AfD si impegna a reintrodurre il servizio militare di base per tutti i cittadini tedeschi di sesso maschile di età compresa tra i 18 e i 25 anni”.

Il partito di estrema destra rivendica il modello della famiglia “tradizionale”: “Alternative für Deutschland si impegna a favore della famiglia tradizionale come modello. Secondo la Costituzione, il matrimonio e la famiglia godono giustamente della protezione speciale dello Stato.

AfD preme sul tema della natalità: “È necessario contrastare gli sviluppi demografici negativi in Germania. L’immigrazione di massa, economicamente insostenibile e fonte di conflitti, non è uno strumento adeguato a tal fine. Occorre piuttosto raggiungere, attraverso una politica familiare che stimoli la natalità, un tasso di natalità più elevato della popolazione autoctona come unica soluzione sostenibile a medio e lungo termine”.

“Chi ha cresciuto uno o più figli dovrebbe poter andare in pensione prima rispetto ai lavoratori che non hanno potuto o voluto assumersi questo compito sociale“.

Il partito, inoltre, “si oppone a ogni tentativo di banalizzare l’aborto, di promuoverlo da parte dello Stato o di dichiararlo un diritto umano”.

Vogliono che i bambini da zero a tre anni rimangano in casa e che le famiglie non ricorrano agli asili nido: “AfD chiede che, per i bambini di età inferiore ai tre anni, venga data priorità a un’assistenza che favorisca il legame affettivo. Vogliamo una vera libertà di scelta tra l’assistenza esterna negli asili nido e l’assistenza in ambito familiare da parte di genitori, nonni, baby-sitter o mamme diurne”.

Sostenitore dell’”identità culturale tedesca”, il partito ritiene che “l’attuale restringimento della cultura della memoria al periodo del nazionalsocialismo deve essere superato a favore di una visione storica più ampia, che comprenda anche gli aspetti positivi e identitari della storia tedesca”. Inoltre “considera il multiculturalismo una grave minaccia per la pace sociale e per la sopravvivenza della nazione come entità culturale”.

Per quanto riguarda il credo religioso da una parte AfD “si dichiara senza riserve a favore della libertà di culto, di coscienza e di confessione”. Dall’altra, però, “si oppone chiaramente a una pratica religiosa islamica che si contrapponga all’ordinamento liberale e democratico, alle nostre leggi e ai fondamenti giudaico-cristiani e umanistici della nostra cultura. Molti musulmani moderati vivono nel rispetto della legge e sono ben integrati, oltre a essere membri accettati e apprezzati della nostra società. Essi appartengono alla Germania. L’Islam, tuttavia, non appartiene alla Germania”.

Per quanto riguarda il sistema scolastico: “Non vogliamo un’inclusione motivata ideologicamente a tutti i costi. AfD si impegna a favore del mantenimento delle scuole di sostegno e delle scuole speciali“. Rifiuta, quindi, l’idea di una scuola “comprensiva”.

Alternative für Deutschland è contro gli studi di genere: “Le cattedre esistenti non devono più essere ricoperte e i progetti di ricerca di genere in corso non devono essere prorogati”.

Il partito intende abrogare il regolamento sul risparmio energetico, boccia le energie rinnovabili e l’espansione dell’energia eolica: “Occorre porre fine alla tutela statale imposta ai proprietari di immobili, ai proprietari di abitazioni e agli inquilini per quanto riguarda le misure di isolamento termico e di aumento dell’efficienza energetica negli edifici. Il regolamento sul risparmio energetico e la legge sul riscaldamento da energie rinnovabili determinano un rapido aumento dei costi di costruzione e fungono da giustificazione per ristrutturazioni di lusso”.